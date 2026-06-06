Copa de 2026: Wesley vai fazer exame neste domingo e pode ser cortado da Seleção Brasileira

Wesley sofreu uma lesão na virilha ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito neste sábado (6), em Cleveland

Wesley, lateral da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti ganhou um problema para a Copa do Mundo: o lateral-direito Wesley passou a ser dúvida para o Mundial. O jogador sofreu uma lesão na virilha ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito neste sábado (6), em Cleveland - a Seleção Brasileira venceu por 2 a 1.

Wesley vai fazer exames neste domingo (7) para saber a gravidade da lesão. Depois disso, a comissão técnica vai decidir se ele será ou não cortado. Wesley deixou o gramado chorando e muito triste.

"Todos gostaríamos de finalizar essa preparação sem nenhuma intercorrência, mas qualquer dignóstico é precoce. Esperamos que amanhã o exame não aponte nada grave", disse o Coordenador Executivo da Seleção Rodrigo Caetano em entrevista à Sportv.

O lance ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, após ele cruzar uma bola para área. O experiente Danilo entrou no seu lugar.

PROVÁVEIS SUBSTITUTOS

Caso o pior ocorra e Wesley tenha que ser cortado, as opções enviadas à Fifa são Paulo Henrique (Vasco) e Vitinho (Botafogo), caso Ancelotti queria chamar outro lateral-direito para o lugar de Wesley.