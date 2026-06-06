Neymar sinaliza última Copa do Mundo da carreira em comentário nas redes sociais: "The Last Dance"

O astro brasileiro respondeu a um post oficial da competição indicando o fim do seu ciclo no Mundial de 2026

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (NELSON ALMEIDA / AFP)

Ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha, que o tirou dos dois amistosos preparatórios da Seleção Brasileira, Neymar utilizou sua rede social neste sábado (6) para sinalizar que disputará sua última Copa do Mundo em 2026.

Em uma publicação oficial do Mundial no Instagram, que reunia uma retrospectiva de fotos do astro brasileiro ao longo das Copas que disputou, o próprio camisa 10 comentou com o termo “The Last Dance”. A expressão em inglês se popularizou no meio esportivo como referência ao último ato de determinado atleta, tendo tradução livre como “a última dança”.

Neste ano, Neymar irá para sua quarta Copa do Mundo na carreira. Com histórico de lesões antes e durante os Mundiais, o atacante disputou a competição em 2014, 2018 e 2022, sendo convocado também para atuar em 2026.

Apesar dos 34 anos, o jogador do Santos vem sofrendo com contusões cada vez mais frequentes, o que dificulta projeções para o Mundial de 2030. Na história das Copas, Neymar soma 13 jogos disputados, com oito gols marcados e três assistências distribuídas.

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