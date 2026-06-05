Escalação da Seleção: Ancelotti muda formação para último amistoso antes da Copa
Na véspera do último teste antes da estreia na Copa de 2026, técnico indicou transição para o 4-3-3
Publicado: 05/06/2026 às 10:47
Escalação da Seleção: Ancelotti muda formação para último amistoso antes da Copa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez mistério ao falar sobre a escalação inicial para o último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, contra o Egito, neste sábado (6).
Apesar disso, diante dos treinos e das confirmações feitas pelo italiano durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), é possível prever ao menos três mudanças na equipe titular em relação ao time que começou a partida contra o Panamá, no último domingo (31).
Ancelotti confirmou as entradas de Douglas Santos na lateral esquerda, substituindo Alex Sandro; e de Paquetá no meio de campo, no lugar de Luiz Henrique; além da inclusão do atacante Igor Thiago na vaga de Matheus Cunha.
Essas alterações significam que o Brasil vai deixar o esquema 4-2-4, muito utilizado pelo treinador até aqui, e passará a atuar no 4-3-3. Confira a provável escalação para o amistoso:
- Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.
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A zaga titular formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães ainda não retorna porque Ancelotti decidiu poupar o defensor do Arsenal por fadiga.
"Gabriel voltou da final da Champions um pouco cansado. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo", explicou o treinador.
O técnico também antecipou que Weverton assumirá o gol no segundo tempo da partida, além de revelar que usará as substituições para dar ritmo ao elenco na etapa final.
"Amanhã temos outras mudanças, vou aproveitar todas na segunda parte. Pode ser que para alguns jogadores que precisem jogar mais, uns que saíram de lesões anteriores, como Raphinha, Bruno, possam ter um pouco mais de minutos, mas todos vão jogar", disse Ancelotti.