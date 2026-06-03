CT da Seleção Brasileira na Copa 2026: conheça a estrutura do Red Bull nos EUA

Base exclusiva do Brasil na primeira fase do Mundial passou por reforma de R$ 500 milhões e contou com ação de acolhimento nos quartos; veja a galeria de fotos do complexo

Estrutura conta com oito campos. (Foto: Divulgação/NY Red Bull )

Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira utilizará o Centro de Treinamento do Red Bull New York, em Nova Jersey.

Inaugurado no fim de abril, o complexo recebeu um investimento superior a US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões). Durante o Mundial, o espaço não será de uso exclusivo da delegação brasileira: o New York Red Bulls poderá utilizar as instalações, desde que em horários alternativos e quando a Seleção não estiver em atividade.

Com foco em alta tecnologia e medicina esportiva, o CT dispõe de oito campos de grama natural (sendo cinco aquecidos) e um de grama sintética. Todos os espaços são monitorados por câmeras multiângulo para a análise de desempenho tático e físico.

A infraestrutura voltada para o alto rendimento inclui:

Prédio principal de aproximadamente 8.200 m²;

Academia profissional de última geração;

Sistemas de rastreamento de desempenho, incluindo as plataformas Kinexon e GameOn (análise de vídeo);

Laboratório de inovação com espaços de fisioterapia para medicina preventiva, reabilitação e recuperação;

Áreas de hidroterapia, com piscinas de imersão quente/fria, piscina de tratamento com temperatura controlada e sauna;

Cozinha completa, refeitório e cozinha demonstrativa para treinamentos de preparação alimentar.

Nas instalações médicas, o CT oferece testes para detecção de fadiga muscular e um sistema de tratamento ortobiológico — que utiliza substâncias extraídas do próprio corpo do paciente como apoio para cuidados clínicos avançados.

"Esta instalação reúne todo o nosso percurso, da academia ao time principal, e cria um ambiente onde os jogadores podem treinar, se desenvolver e competir no mais alto nível todos os dias", afirmou Marc de Grandpré, presidente e gerente geral do Red Bull New York.

HOTEL DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira definiu o The Ridge Hotel, em Nova Jersey, como sua base exclusiva de hospedagem para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Localizado a 15 minutos de distância do centro de treinamento, o hotel funcionará com acesso restrito para garantir privacidade total aos jogadores e à comissão técnica.

Focado no alto desempenho, o espaço oferece uma infraestrutura que opera como uma extensão do departamento médico e tático.

O local conta com spa privativo para recuperação física, quartos equipados com tecnologia inteligente para regulação do sono e um anfiteatro de 84 lugares que servirá de base para as preleções de Carlo Ancelotti.

Para quebrar a frieza do isolamento logo no desembarque nos Estados Unidos, a CBF preparou uma ação de boas-vindas.

Os quartos dos atletas foram decorados com artes personalizadas e fotos de infância de cada convocado, buscando humanizar as semanas de concentração, em uma iniciativa que rapidamente repercutiu nas redes sociais do elenco.







