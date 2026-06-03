CT da Seleção Brasileira na Copa 2026: conheça a estrutura do Red Bull nos EUA
Base exclusiva do Brasil na primeira fase do Mundial passou por reforma de R$ 500 milhões e contou com ação de acolhimento nos quartos; veja a galeria de fotos do complexo
Publicado: 03/06/2026 às 12:37
Estrutura conta com oito campos. (Foto: Divulgação/NY Red Bull )
Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira utilizará o Centro de Treinamento do Red Bull New York, em Nova Jersey.
Inaugurado no fim de abril, o complexo recebeu um investimento superior a US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões). Durante o Mundial, o espaço não será de uso exclusivo da delegação brasileira: o New York Red Bulls poderá utilizar as instalações, desde que em horários alternativos e quando a Seleção não estiver em atividade.
Com foco em alta tecnologia e medicina esportiva, o CT dispõe de oito campos de grama natural (sendo cinco aquecidos) e um de grama sintética. Todos os espaços são monitorados por câmeras multiângulo para a análise de desempenho tático e físico.
A infraestrutura voltada para o alto rendimento inclui:
- Prédio principal de aproximadamente 8.200 m²;
- Academia profissional de última geração;
- Sistemas de rastreamento de desempenho, incluindo as plataformas Kinexon e GameOn (análise de vídeo);
- Laboratório de inovação com espaços de fisioterapia para medicina preventiva, reabilitação e recuperação;
- Áreas de hidroterapia, com piscinas de imersão quente/fria, piscina de tratamento com temperatura controlada e sauna;
- Cozinha completa, refeitório e cozinha demonstrativa para treinamentos de preparação alimentar.
Nas instalações médicas, o CT oferece testes para detecção de fadiga muscular e um sistema de tratamento ortobiológico — que utiliza substâncias extraídas do próprio corpo do paciente como apoio para cuidados clínicos avançados.
"Esta instalação reúne todo o nosso percurso, da academia ao time principal, e cria um ambiente onde os jogadores podem treinar, se desenvolver e competir no mais alto nível todos os dias", afirmou Marc de Grandpré, presidente e gerente geral do Red Bull New York.
HOTEL DA SELEÇÃO BRASILEIRA
A Seleção Brasileira definiu o The Ridge Hotel, em Nova Jersey, como sua base exclusiva de hospedagem para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Localizado a 15 minutos de distância do centro de treinamento, o hotel funcionará com acesso restrito para garantir privacidade total aos jogadores e à comissão técnica.
Focado no alto desempenho, o espaço oferece uma infraestrutura que opera como uma extensão do departamento médico e tático.
O local conta com spa privativo para recuperação física, quartos equipados com tecnologia inteligente para regulação do sono e um anfiteatro de 84 lugares que servirá de base para as preleções de Carlo Ancelotti.
Para quebrar a frieza do isolamento logo no desembarque nos Estados Unidos, a CBF preparou uma ação de boas-vindas.
Os quartos dos atletas foram decorados com artes personalizadas e fotos de infância de cada convocado, buscando humanizar as semanas de concentração, em uma iniciativa que rapidamente repercutiu nas redes sociais do elenco.