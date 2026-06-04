Neymar fica de fora de amistoso da Seleção Brasileira contra Egito

Neymar é ausência confirmada para partida da Seleção Brasileira contra o Egito

Atacante não viaja para o jogo contra o Egito e permanece focado na recuperação de lesão na panturrilha nos EUA. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar é desfalque confirmado da Seleção Brasileira para o último amistoso antes da Copa do Mundo, contra o Egito, neste sábado (6), às 19h (de Brasília).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o atacante não viajará com a delegação para Cleveland, palco da partida. O jogador permanecerá na base da equipe em Nova Jersey para focar na recuperação de uma lesão na panturrilha.

"Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física", detalhou a entidade em comunicado oficial.

MUDANÇAS NO TIME TITULAR

No treino da tarde dessa quarta-feira (3), o treinador italiano Carlo Ancelotti esboçou mudanças para o time titular antes do último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, contra o Egito, no sábado (6).

As possíveis novidades são as entradas de Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago no time titular, nos lugares de Alex Sandro, Luiz Henrique e Matheus Cunha, respectivamente.

Por outro lado, Ancelotti também conta com o retorno da dupla de zaga titular, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que integram o grupo da Seleção Brasileira após a final da Champions League entre PSG e Arsenal.

Confira o time titular com as alterações: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.