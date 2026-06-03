Ancelotti esboça cinco mudanças na Seleção Brasileira em segundo treino nos Estados Unidos

Técnico promove alterações na defesa e no ataque durante treino acompanhado por imprensa e torcedores em Nova Jersey

Técnico Carlo Ancelotti e o zagueiro Marquinhos em treino da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira intensificou nesta quarta-feira (3) a preparação para a Copa do Mundo com o segundo dia de treinamentos em Nova Jersey. Em atividade realizada no CT Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, o técnico Carlo Ancelotti começou a desenhar possíveis mudanças na equipe para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), último compromisso antes da estreia no Mundial.

O treinamento teve presença de cerca de 200 torcedores entre brasileiros residentes nos Estados Unidos e moradores da região. Além dos torcedores, a imprensa também acompanhou parte dos trabalhos.

Dentro de campo, o foco ficou por conta das experiências promovidas por Ancelotti. Logo nos primeiros movimentos da atividade, o treinador esboçou uma formação diferente daquela utilizada na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.

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Esboço da escalação contra o Egito

As principais novidades apareceram no sistema defensivo. Ausentes no amistoso anterior por conta da disputa da final da Liga dos Campeões, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães treinaram entre os titulares e formaram a dupla de zaga que desponta como favorita para iniciar a Copa do Mundo diante do Marrocos.

Outra mudança foi a entrada do lateral-esquerdo Douglas Santos, Ex-Náutico, na vaga de Alex Sandro.

No setor ofensivo, Ancelotti também promoveu alterações. Lucas Paquetá e Igor Thiago ocuparam os lugares de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Com isso, Raphinha passou a atuar mais aberto pelo lado direito, enquanto Igor Thiago assumiu a função de referência na área, oferecendo ao treinador uma configuração diferente para o ataque brasileiro.

A equipe esboçada durante o treino teve: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.

Rayan também recebeu orientações constantes da comissão técnica e foi testado em movimentações pelos lados do campo, surgindo como alternativa para as vagas de Vini Jr. e Raphinha ao longo da competição.

O único desfalque do treinamento segue sendo Neymar. O camisa 10 permanece em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha e realizou trabalhos específicos enquanto o restante do elenco foi a campo.

O Brasil encara o Egito no sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, também às 19h, em Nova Jersey.

????????????? Hoje teve entrevista coletiva com o capitão Marquinhos e o atacante Igor Thiago, com direito a perguntas e às participações especialíssimas de Endrick e Rayan, que estavam na plateia. pic.twitter.com/UkrQFKUh9I — brasil (@CBF_Futebol) June 3, 2026

Coletivas de Marquinhos e Igor Thiago

Antes do treino, Marquinhos e Igor Thiago concederam entrevista coletiva. O atacante do Brentford destacou a emoção de disputar seu primeiro Mundial.

“É um sentimento bom disputar a minha primeira Copa do Mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse ciclo, dos meus companheiros de equipe. Sem dúvida, vai ser um ciclo que vai ficar marcado pela história. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional”, afirmou.

A entrevista do centroavante teve um momento descontraído, com Endrick e Rayan acompanhando a coletiva diretamente da sala de imprensa.

Já Marquinhos, capitão confirmado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, também conversou com os jornalistas e abordou sua relação com Gabriel Magalhães, parceiro de defesa na Seleção. O defensor do PSG relembrou o momento em que abraçou o zagueiro do Arsenal após a decisão da Liga dos Campeões, vencida pela equipe francesa no último sábado.

“Ali eu estava pronto e preparado para celebrar, mas, quando começo meus passos para correr, tenho essa imagem do Gabi de frente para mim. É a mesma imagem que tenho quando falhei o pênalti na Copa de 2022”, declarou.

“Ser capitão não é simplesmente colocar aquela braçadeira no braço e jogar bola. Agora em 2026, me sinto muito mais preparado do que em 2022. Trago muita bagagem e experiência para entregar o melhor para a Seleção Brasileira”, completou.