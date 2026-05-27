Seleção Brasileira se apresenta para a Copa de 2026; confira os convocados e amistosos antes do torneio

Grupo de 23 atletas inicia os trabalhos na Granja Comary nesta quarta-feira (27) com o reforço de três jovens das categorias de base

Seleção Brasileira se apresenta para a Copa de 2026; confira os convocados e amistosos do torneio (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira se apresenta, nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação voltada para a Copa do Mundo de 2026.

Com a estreia no Mundial marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá dois compromissos preparatórios antes do primeiro jogo oficial.

No próximo domingo, 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Panamá no Maracanã, em tom de despedida da torcida em solo nacional. Na sequência, a delegação embarca para a América do Norte, onde enfrenta o Egito no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Do grupo de 26 convocados por Ancelotti, 23 estarão na Granja Comary a partir desta quarta-feira. Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, se juntarão aos demais atletas somente após a final da Champions League, que acontece no próximo sábado (30).

Quem também se apresenta sob cautela é Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão na panturrilha em sua despedida pelo Santos, mas é aguardado junto ao elenco para iniciar o tratamento intensivo sob a supervisão do departamento médico da CBF.

Além do Marrocos, adversário da estreia, o Grupo C do Mundial conta com Haiti e Escócia. A segunda partida da Seleção Brasileira será contra os haitianos, no dia 19 de junho, às 21h30, e o encerramento da primeira fase ocorre diante dos escoceses, em 24 de junho, às 19h.

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Além dos 23 jogadores que iniciam as atividades, a comissão técnica convocou o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, para integrar o grupo tanto na Granja Comary quanto no período de treinos nos Estados Unidos.

Para completar o elenco durante as sessões táticas, foram chamados também dois atletas da categoria sub-20 por solicitação da comissão técnica: o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama.