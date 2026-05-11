Pré-lista da Seleção Brasileira: Ancelotti envia convocação com 55 jogadores; veja prováveis nomes
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enviou a lista de 55 nomes para a FIFA
Publicado: 11/05/2026 às 10:08
Faltando exatos 30 dias para o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026, esta segunda-feira (11) é a data limite para as seleções enviarem à FIFA a pré-lista da convocação com 55 nomes.
Com nomes como Neymar, Endrick, Thiago Silva e Estêvão, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, mandou à federação seus convocáveis. Estes jogadores foram confirmados e vazados pela imprensa brasileira.
Além deles, outros nomes, entretanto, já são dados como 'certos' entre os 26 selecionados de Ancelotti. Confira os prováveis 55 jogadores convocáveis que o técnico italiano enviou para a FIFA.
- Goleiros:
- Alisson (Liverpool-ING);
- Ederson (Fenerbahçe-TUR);
- Bento (Al-Nassr-SAU);
- Hugo Souza (Corinthians);
- John (Nottingham Forest-ING);
- Carlos Miguel (Palmeiras);
- Zagueiros:
- Marquinhos (PSG-FRA);
- Thiago Silva (Porto);
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING);
- Bremer (Juventus-ITA);
- Léo Pereira (Flamengo);
- Ibañez (Al-Ahli-SAU);
- Alexsandro (Lille-FRA);
- Fabrício Bruno (Cruzeiro);
- Beraldo (PSG-FRA);
- Vitor Reis (Girona-ESP);
- Murillo (Nottingham Forest-ING);
- Laterais-direitos:
- Wesley (Roma-ITA);
- Danilo (Flamengo);
- Paulo Henrique (Vasco);
- Vitinho (Botafogo);
- Laterais-esquerdos:
- Alex Sandro (Flamengo);
- Douglas Santos (Zenit-RUS);
- Luciano Juba (Bahia);
- Caio Henrique (Monaco-FRA);
- Kaiki (Cruzeiro);
- Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA);
- Meio-campistas:
- Casemiro (Manchester United-ING);
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING);
- Fabinho (Al-Ittihad-SAU);
- Andrey Santos (Chelsea-ING);
- Danilo (Botafogo);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- Gabriel Sara (Galatasaray-TUR);
- João Gomes (Wolverhampton-ING);
- Andreas Pereira (Palmeiras);
- Joelinton (Newcastle-ING);
- Gerson (Cruzeiro);
- Matheus Pereira (Cruzeiro);
- Atacantes:
- Vini Jr. (Real Madrid-ESP);
- Raphinha (Barcelona-ESP);
- Matheus Cunha (Manchester United-ING);
- Luiz Henrique (Zenit-RUS);
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING);
- João Pedro (Chelsea-ING);
- Estêvão (Chelsea-ING);
- Neymar (Santos);
- Endrick (Lyon-FRA);
- Rayan (Bournemouth-ING);
- Antony (Real Bétis-ESP);
- Igor Thiago (Brentford-ING);
- Pedro (Flamengo);
- Richarlison (Tottenham-ING);
- Igor Jesus (Nottingham Forest-ING);
- Kaio Jorge (Cruzeiro);
Os 26 jogadores que disputarão a Copa de 2026 pelo Brasil, no Canadá, Estados Unidos e México, estão, obrigatoriamente, na lista destes 55 que já foram enviados à FIFA.
