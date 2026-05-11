Pré-lista da Seleção Brasileira: Ancelotti envia convocação com 55 jogadores; veja prováveis nomes

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enviou a lista de 55 nomes para a FIFA

Igor Fonseca

Publicado: 11/05/2026 às 10:08

Pré-lista da Seleção Brasileira: Ancelotti envia convocação com 55 jogadores; veja prováveis nomes. (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Faltando exatos 30 dias para o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026, esta segunda-feira (11) é a data limite para as seleções enviarem à FIFA a pré-lista da convocação com 55 nomes.

Com nomes como Neymar, Endrick, Thiago Silva e Estêvão, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, mandou à federação seus convocáveis. Estes jogadores foram confirmados e vazados pela imprensa brasileira.

Além deles, outros nomes, entretanto, já são dados como 'certos' entre os 26 selecionados de Ancelotti. Confira os prováveis 55 jogadores convocáveis que o técnico italiano enviou para a FIFA.

  • Goleiros:
  • Alisson (Liverpool-ING);
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR);
  • Bento (Al-Nassr-SAU);
  • Hugo Souza (Corinthians);
  • John (Nottingham Forest-ING);
  • Carlos Miguel (Palmeiras);
  • Zagueiros:
  • Marquinhos (PSG-FRA);
  • Thiago Silva (Porto);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING);
  • Bremer (Juventus-ITA);
  • Léo Pereira (Flamengo);
  • Ibañez (Al-Ahli-SAU);
  • Alexsandro (Lille-FRA);
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro);
  • Beraldo (PSG-FRA);
  • Vitor Reis (Girona-ESP);
  • Murillo (Nottingham Forest-ING);
  • Laterais-direitos:
  • Wesley (Roma-ITA);
  • Danilo (Flamengo);
  • Paulo Henrique (Vasco);
  • Vitinho (Botafogo);
  • Laterais-esquerdos:
  • Alex Sandro (Flamengo);
  • Douglas Santos (Zenit-RUS);
  • Luciano Juba (Bahia);
  • Caio Henrique (Monaco-FRA);
  • Kaiki (Cruzeiro);
  • Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA);

  • Meio-campistas:
  • Casemiro (Manchester United-ING);
  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING);
  • Fabinho (Al-Ittihad-SAU);
  • Andrey Santos (Chelsea-ING);
  • Danilo (Botafogo);
  • Lucas Paquetá (Flamengo);
  • Gabriel Sara (Galatasaray-TUR);
  • João Gomes (Wolverhampton-ING);
  • Andreas Pereira (Palmeiras);
  • Joelinton (Newcastle-ING);
  • Gerson (Cruzeiro);
  • Matheus Pereira (Cruzeiro);
  • Atacantes:
  • Vini Jr. (Real Madrid-ESP);
  • Raphinha (Barcelona-ESP);
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING);
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING);
  • João Pedro (Chelsea-ING);
  • Estêvão (Chelsea-ING);
  • Neymar (Santos);
  • Endrick (Lyon-FRA);
  • Rayan (Bournemouth-ING);
  • Antony (Real Bétis-ESP);
  • Igor Thiago (Brentford-ING);
  • Pedro (Flamengo);
  • Richarlison (Tottenham-ING);
  • Igor Jesus (Nottingham Forest-ING);
  • Kaio Jorge (Cruzeiro);

Os 26 jogadores que disputarão a Copa de 2026 pelo Brasil, no Canadá, Estados Unidos e México, estão, obrigatoriamente, na lista destes 55 que já foram enviados à FIFA.

