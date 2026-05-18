Copa 2026: Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira nesta segunda (18)
Publicado: 18/05/2026 às 16:07
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos, pelo Grupo B do Mundial. Nesta segunda-feira (18), Ancelotti anuncia ao mundo sua lista de 26 convocados para o torneio, que será realizado no Canadá, Estados Unidos e México.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o evento da convocação está marcado para 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
*A matéria será atualizada à medida que os nomes forem divulgados
Existe uma programação extensa para o evento, com shows de João Gomes, Ludmila, Samuel Rosa e Veigh. Veja os detalhes:
- 16:45h - Discurso do presidente CBF
- 17:00h - Vídeo motivacional patrocinador
- 17:05h - Shows de: João Gomes, Dilsinho, Ludmilla e Samuel Rosa
- 17:40h - Convocação
- 18:00h - Coletiva de impressa