Granja Comary volta a ser o quartel-general da Seleção Brasileira após duas Copas

QG do Hexa: Seleção Brasileira inicia preparação na Granja Comary antes de embarque para a Copa do Mundo

Granja Comary, casa da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A contagem regressiva para a Copa do Mundo começou oficialmente para a Seleção Brasileira. Os 26 atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti se apresentaram nesta quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar o pontapé inicial na preparação rumo ao hexacampeonato.

O período de treinamentos em solo nacional vai até o dia 30 de maio, servindo como laboratório antes do amistoso de despedida contra o Panamá, marcado para o dia 31, às 18h30, no estádio do Maracanã, o último compromisso da Amarelinha no país antes do embarque para a Copa do Mundo.

Nem todo o grupo iniciará os trabalhos na Granja Comary: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli e (ambos do Arsenal) receberam autorização para se apresentar diretamente nos Estados Unidos. O trio está liberado para disputar a final da Champions League, que acontecerá no dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste (Hungria).

Preparação para a Copa do Mundo

Desde a consolidação da Granja Comary como a casa oficial do futebol brasileiro, a Seleção Principal só deixou de realizar sua preparação pré-Copa no local em três edições: nos mundiais de 2006, 2018 e 2022. Agora, sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, o complexo volta a ser utilizado pela Amarelinha antes da viagem para a Copa.

A história do terreno

A mística que envolve a Granja Comary e a Seleção Brasileira não é recente. Embora o Centro de Treinamentos atual tenha sido inaugurado oficialmente em janeiro de 1987, a relação do futebol nacional com Teresópolis começou duas décadas antes, motivada pelo clima ameno da serra.

Na década de 1930, a área pertencia a Carlos Guinle, membro da tradicional família carioca responsável pela construção do hotel Copacabana Palace. O empresário foi o responsável por lotear e urbanizar o bairro que hoje abriga o CT.

A benção de Pelé e Garrincha em 1966

O primeiro contato com a Seleção aconteceu em maio de 1966. Por sugestão do Almirante Heleno Nunes e de João Havelange (então dirigentes da antiga CBD), a equipe bicampeã do mundo, liderada por Pelé e Garrincha, subiu a serra para se ambientar a um clima mais próximo ao que encontraria na Copa da Inglaterra daquele ano.

Conflito nos 'Trapalhões' e a venda para a CBF

Antes de se transformar no patrimônio atual da CBF, o terreno passou pelas mãos de uma das maiores figuras da televisão brasileira: Renato Aragão. No início dos anos 1980, o intérprete de Didi Mocó construiu uma mansão luxuosa às margens do Lago Comary.

A ostentação da propriedade, que virou capa de diversas revistas da época, acabou gerando ciúmes e atritos internos entre Renato e seus companheiros do grupo Os Trapalhões (Dedé Santana, Mussum e Zacarias). O mal-estar pesou na decisão do humorista, que acabou vendendo o espaço para a confederação de futebol entre 1983 e 1984.

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Estrutura de ponta: os números do centro de excelência

Para receber a delegação, a CBF preparou uma estrutura de alta performance espalhada por cerca de 149 mil metros quadrados. Cerca de 120 funcionários trabalham nos bastidores para garantir o rendimento e o conforto dos atletas. O complexo esportivo e hoteleiro conta com:

Gramados: Quatro campos de grama natural e um de grama sintética;

Recuperação e análise: Academia moderna, quadra de areia, equipamentos de análise de desempenho e piscina aquecida com visor subaquático para avaliação de movimentos;

Hospedagem: 36 suítes (individuais ou duplas) com capacidade para 72 pessoas, equipadas com hotelaria completa, ar-condicionado e frigobar;

Suporte: Restaurante para 120 lugares, lavanderia e sala exclusiva para atendimento psicológico.