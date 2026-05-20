Os paralelos entre as campanhas de 1994 e 2002 mostram que o caos e o jejum de 24 anos podem ser os melhores combustíveis para a busca pela taça na América do Norte

Copa do Mundo 2026: As coincidências da Seleção Brasileira com os títulos de 1994 e 2002 (Fotos:Divulgação/FIFA | Vítor Silva/CBF)

O clima no Brasil começa a esquentar para a Copa do Mundo, faltando menos de um mês para a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos em 13 de junho.

O brasileiro, que é naturalmente otimista, precisa de poucos motivos para acreditar no hexacampeonato — mesmo que a Amarelinha não viva um grande momento em sua história recente.

Chegando para o torneio em meio à descrença, Carlo Ancelotti comanda a Seleção Brasileira no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México com algumas coincidências curiosas em relação às duas últimas vezes em que o Brasil foi campeão — em 1994 e 2002.

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Tetra

Jejum de 24 anos : A Seleção Brasileira vive o maior jejum da história sem títulos de Copa do Mundo. O período iguala o exato tempo sem taças entre 1970 e 1994, quando o Brasil conquistou o tetra.

: A Seleção Brasileira vive o maior jejum da história sem títulos de Copa do Mundo. O período iguala o exato tempo sem taças entre 1970 e 1994, quando o Brasil conquistou o tetra. Retorno aos EUA : Pela primeira vez desde 94, o torneio volta a ter partidas disputadas nos Estados Unidos.

: Pela primeira vez desde 94, o torneio volta a ter partidas disputadas nos Estados Unidos. O homem-gol e a paternidade: assim como Bebeto eternizou a Copa de 94 com a comemoração do "embala neném", Endrick inicia sua trajetória em Copas encarando o mesmo duplo desafio: a iminente paternidade e a missão de ser o homem-gol do Brasil.

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