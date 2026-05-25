A Colômbia estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, pelo Grupo K.

Copa de 2026: Com James Rodríguez e Luis Díaz, Colômbia anuncia lista de convocados para o Mundial (Foto: Divulgação/FIFA)

A Colômbia anunciou nesta segunda-feira (25) sua lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para o astro James Rodríguez e o estreante Luis Díaz.

Mesmo sem conseguir ter uma sequência no Minnesota United, da MLS, James é o principal nome da seleção colombiana, que volta ao Mundial depois de não ter participado da edição de 2022, no Catar.

O meia de 34 anos chega para o torneio depois de disputar apenas três jogos como titular em um ano no futebol dos Estados Unidos, nos quais deu duas assistências e não marcou gols.

James, que ao longo da carreira passou por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e São Paulo, entre outros, possivelmente disputará sua terceira e última Copa, depois de 2014 e 2018.

"Ele está bem, chegou bem e treinou muito", disse em entrevista coletiva o técnico da seleção colombiana, o argentino Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, por sua vez, vai para sua primeira Copa do Mundo aos 28 anos enquanto vive excelente fase no Bayern de Munique, campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha nesta temporada.

A lista também conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Jhon Arias, do Palmeiras; Jorge Carrascal, do Flamengo; Juan Portilla, do Athletico-PR; e Andrés Gómez, do Vasco.

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A Colômbia estreia na Copa do Mundo contra o Uzbequistão no dia 17 de junho, antes de enfrentar República Democrática do Congo e Portugal no Grupo K.

- Lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026: