Video: jogadores da Seleção Brasileira reagem à convocação para a Copa do Mundo
A reação de Weverton, um dos nomes mais inesperados desta convocação, viralizou nas redes sociais
Publicado: 19/05/2026 às 11:16
Video: jogadores reagem à convocação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Com algumas surpresas, Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026, nessa segunda-feira (18).
Uma tradição entre as famílias dos jogadores é gravar o momento da divulgação para guardar a reação dos atletas ao conquistar uma vaga no elenco da Seleção Brasileira.
Weverton, goleiro do Grêmio, foi um dos nomes que mais surpreendeu na lista de Ancelotti e a reação dele e sua família viralizou nas redes sociais após a convocação.
Outros atletas que não tinham 'passaporte carimbado', como Rayan e Igor Thiago, também publicaram a celebração com seus parentes.
Indo para a primeira Copa, Endrick compartilhou o momento ao lado de sua esposa, Gabriely Miranda, e familiares.
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