Video: jogadores da Seleção Brasileira reagem à convocação para a Copa do Mundo

A reação de Weverton, um dos nomes mais inesperados desta convocação, viralizou nas redes sociais

Video: jogadores reagem à convocação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com algumas surpresas, Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026, nessa segunda-feira (18).

Uma tradição entre as famílias dos jogadores é gravar o momento da divulgação para guardar a reação dos atletas ao conquistar uma vaga no elenco da Seleção Brasileira.

Weverton, goleiro do Grêmio, foi um dos nomes que mais surpreendeu na lista de Ancelotti e a reação dele e sua família viralizou nas redes sociais após a convocação.

Outros atletas que não tinham 'passaporte carimbado', como Rayan e Igor Thiago, também publicaram a celebração com seus parentes.

Indo para a primeira Copa, Endrick compartilhou o momento ao lado de sua esposa, Gabriely Miranda, e familiares.

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