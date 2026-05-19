Álbum da Copa 2026: Panini confirma atualização de figurinhas após convocação da Seleção

Nomes como Neymar, Endrick e mais 11 convocados por Ancelotti ficaram de fora do Álbum da Copa

Álbum da Copa 2026: Panini confirma atualização após convocação da Seleção (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com a convocação da Seleção Brasileira, anunciada por Carlo Ancelotti nessa segunda-feira (18), a Panini terá de atualizar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026.

Dos selecionados pelo treinador, nomes como Neymar Jr., Igor Thiago, Rayan, Bremer e Endrick, além de outros oito jogadores, ficaram de fora do livro ilustrado oficial do Mundial.

Por outro lado, atletas que não foram escolhidos por Ancelotti, como Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, constam no álbum.

Uma das principais reclamações dos colecionadores foi justamente a inclusão de Rodrygo — que já estava fora da disputa do torneio desde março devido a uma lesão.

Estêvão e Éder Militão tiveram seus nomes cortados mais recentemente por contusões musculares, enquanto Bento e João Pedro ficaram fora por opção do comandante italiano.

Segundo informações do g1, a Panini confirmou em nota que lançará um “pacote de atualização” com novos cromos, mas ainda não forneceu detalhes de como o processo será feito.

Mesmo com as novas caras, alguns dos 26 convocados por Ancelotti ainda devem ficar sem espaço físico no papel, já que o layout do álbum reserva espaço para apenas 18 atletas por seleção.