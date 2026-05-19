Raphinha sustenta final entre Brasil e Espanha na Copa do Mundo: "Não tem problema"

Atacante da Seleção Brasileira comentou possibilidade de enfrentar a Espanha na decisão do Mundial e minimizou duelo contra Lamine Yamal

Raphinha, da Seleção Brasileira, e Lamine Yamal, da Espanha (Rafael Ribeiro/CBF e Lluis Gene/AFP)

Um dos principais nomes da Seleção Brasileira, o atacante Raphinha já projetou o caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à TNT Sports, o jogador afirmou que aceitaria disputar uma final contra a Espanha e demonstrou confiança no elenco comandado por Carlo Ancelotti para buscar o hexacampeonato.

“Firmo. Seria muito bom jogar um Brasil x Espanha na final”, disse o atacante ao ser questionado sobre uma possível decisão entre as duas seleções no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A projeção rapidamente viralizou nas redes sociais e ganhou ainda mais peso pelo contexto vivido por Raphinha no futebol europeu. Destaque do Barcelona, o brasileiro divide protagonismo justamente com Lamine Yamal, de 18 anos, uma das maiores joias da nova geração do futebol mundial.

Questionado sobre um eventual duelo contra o jovem espanhol em uma final de Copa, Raphinha minimizou qualquer preocupação e reforçou a confiança no grupo brasileiro.

“Não tem problema. A gente tem muito jogador de qualidade do nosso lado, então vai ser legal. Vai ser um jogo bem interessante”, afirmou.

A declaração de Raphinha acontece em meio à crescente expectativa em torno da Seleção Brasileira para a Copa de 2026. Sob comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia um novo ciclo tentando voltar ao topo do futebol mundial após mais de duas décadas sem conquistar o Mundial.

Caso a previsão de Raphinha se confirme, a Copa do Mundo de 2026 poderá colocar frente a frente duas seleções históricas e também dois companheiros de clube que hoje dividem protagonismo no Barcelona.

Confira a fala de Raphinha: