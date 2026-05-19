A convocação de Neymar para a Copa interrompeu, momentaneamente, a rivalidade entre Sport e Santa Cruz

Vídeo: Jogadores mirins de Sport e Santa Cruz se unem para comemorar convocação de Neymar para a Copa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 parou o Brasil, e a inclusão de Neymar entre os 26 convocados foi motivo de celebração para os fãs do camisa 10 do Santos. A comemoração interrompeu, mesmo que momentaneamente, até a rivalidade entre Santa Cruz e Sport.

Após uma partida de futsal do "Clássico das Multidões" pela categoria mirim dos clubes, os pequenos jogadores se reuniram para acompanhar o anúncio de Carlo Ancelotti. Quando o técnico italiano chamou o nome de Neymar, todos celebraram juntos.





NEYMAR CONVOCADO PARA COPA DO MUNDO

A convocação marca o retorno oficial do camisa 10 à Seleção após dois anos e meio. Desde a grave lesão no joelho sofrida durante partida do Brasil contra o Uruguai pelas eliminatórias em outubro de 2023, o atacante enfrentou um longo processo de recuperação, alternando momentos de retorno aos gramados com novos problemas físicos que colocaram em dúvida sua presença na Copa.

Agora, confirmado entre os escolhidos de Ancelotti, Neymar disputará a quarta Copa do Mundo da carreira. O camisa 10 já havia representado o Brasil nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, se consolidando como um dos jogadores brasileiros com mais participações em Copas na história recente.

Ao longo da trajetória em Mundiais, Neymar soma números importantes. Em 13 partidas disputadas em Copas do Mundo, marcou oito gols e deu quatro assistências.