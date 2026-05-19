'Sonho de criança': revelado pelo Náutico, Douglas Santos celebra convocação para a Copa
Publicado: 19/05/2026 às 09:26
Douglas Santos deve ser titular na latera-esquerda contra a França. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O lateral-esquerdo Douglas Santos está oficialmente confirmado na Copa do Mundo de 2026. Revelado nas categorias de base do Náutico e campeão olímpico na Rio 2016, o defensor carimbou o seu passaporte para o Mundial após figurar na lista final de 26 atletas convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O chamado coroa uma temporada de destaque do jogador no futebol russo.
Douglas comemorou a oportunidade de representar o Brasil no principal torneio do futebol mundial e relembrou a trajetória construída desde as categorias de base do Timbu até a elite internacional.
A ligação com o Timbu e a ausência de pernambucanos
Natural de João Pessoa (PB), Douglas Santos fincou suas raízes profissionais no futebol de Pernambuco. Promovido ao elenco principal do Náutico em 2012, ele assumiu a titularidade absoluta da ala esquerda alvirrubra na temporada seguinte. O desempenho chamou a atenção da CBF e, ainda em 2013, ele recebeu sua primeira chance na Seleção principal em um amistoso contra a Bolívia.
Por ter sido formado nos Aflitos, o defensor assume também o papel de carregar a bandeira do futebol local no torneio. Nascido na Paraíba e lapidado no Timbu, ele preenche uma lacuna importante: o estado de Pernambuco amarga a sua terceira Copa do Mundo consecutiva sem ter um atleta conterrâneo convocado, o último jogador nascido no estado a disputar um Mundial foi o meio-campista Hernanes, em 2014.
Respeito aos adversários e foco no Hexa
Com os pés no chão, o lateral evitou o clima de "já ganhou" ao analisar os adversários da primeira fase (Marrocos, Haiti e Escócia), destacando o equilíbrio do futebol atual.
“Hoje em dia não existe jogo fácil na Copa do Mundo. Marrocos mostrou muita força recentemente, a Escócia é uma seleção intensa fisicamente e o Haiti certamente vai entrar muito motivado. Mas o Brasil sempre entra para competir em alto nível. Se a gente mantiver foco e concentração desde o começo, temos condições de fazer uma grande fase de grupos”, avaliou.
Confiante na campanha brasileira, Douglas Santos reforçou a expectativa pelo hexacampeonato.
“A torcida brasileira sempre tem motivos para acreditar. A seleção tem talento, experiência e jogadores acostumados a grandes jogos. Claro que uma Copa do Mundo é decidida nos detalhes, mas o Brasil entra forte em qualquer competição. O objetivo é chegar o mais longe possível e lutar pelo hexa até o último minuto”, concluiu.
O caminho da Seleção Brasileira nos EUA
A contagem regressiva para a busca pela sexta estrela entrou na reta final. A Seleção Brasileira fará sua estreia no dia 13 de junho (sábado), enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium, às 19h (horário de Brasília).
Após o confronto inicial diante dos marroquinos, os comandados do técnico Carlo Ancelotti terão mais dois desafios para carimbar a vaga no mata-mata. Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), às 21h30, na Filadélfia. O encerramento da fase de grupos acontece no dia 24 de junho (quarta-feira) contra a Escócia, às 19h, na cidade de Miami.
Agenda do Brasil na fase de grupos:
1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)
2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)
3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)