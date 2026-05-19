Neymar foi convocado pela primeira vez na 'Era Ancelotti'

Vídeo: veja a reação de Neymar ao ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução/Redes Socais)

Sem ser convocado na 'Era Ancelotti', o nome de Neymar era dúvida na lista dos 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O treinador italiano, no entanto, resolveu escolher o camisa 10 do Santos para o Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Ao lado de sua esposa, Bruna Biancardi, Neymar se emocionou ao ouvir seu nome ser chamado pelo treinador da Seleção Brasileira, celebrando o momento ao lado de familiares.

Com a convocação, o camisa 10 vai para sua 4ª Copa, tentando levantar o tão sonhado hexacampeonato da Amarelinha.

"A minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida", escreveu Neymar em postagem feita no Instagram.