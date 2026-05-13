Convocação da Seleção Brasileira: goleiros do Brasil vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa

Ancelotti deve convocar Alisson, Ederson e Bento para a Copa de 2026, mesmo com os três vivendo momentos de instabilidade

Ancelotti deve convocar Alisson, Ederson e Bento para a Copa de 2026, mesmo com os três vivendo momentos de instabilidade. (Fotos: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Rafael Ribeiro/CBF)

Cobrança de lateral no último minuto para a área e Bento, ao tentar fazer o corte, manda a bola contra as próprias redes e impede o Al-Nassr de ser campeão do Campeonato Saudita por antecipação ao ceder o 1 a 1 ao rival Al-Hilal. A falha reflete bem o momento de instabilidade e incerteza dos goleiros de Carlo Ancelotti, faltando pouco menos de um mês para a largada da Copa do Mundo.

Bento está à frente do corintiano Hugo Souza e tende r o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Mas a falha na Arábia Saudita repercutiu negativamente, com a ação do arqueiro sendo reprovada ainda no campo pelo técnico Jorge Jesus, que fez um aceno de reprovação em sua direção e evitou troca de olhares.

Bento vem sendo bastante cobrado ultimamente por causa de falhas e irregularidade debaixo das traves. Mas tem a confiança de Ancelotti e foi utilizado no amistoso contra a Croácia, em março (vitória por 3 a 1). E o respaldo do preparador de goleiros Taffarel.

Alisson tem tudo para ser o titular de Ancelotti na Copa do Mundo, com o Brasil encarando Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Ocorre que o jogador do Liverpool não joga faz dois meses por causa de lesão muscular na coxa direita e pode desembarcar nos Estados Unidos carente de ritmo e sem estar 100% fisicamente.

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Há a esperança de que ele atue diante do Aston Villa na próxima jornada da Premier League, o que seria um bom teste para ser observado de como está. O Brasil ainda tem amistoso com o Panamá no dia 31 de maio, no qual Ancelotti deve avaliar os 11 titulares que espera utilizar na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, dia 13 de junho.

Candidato à titularidade, Ederson também não vive grande fase e deve ser dispensado pelo Fenerbahçe ao fim da temporada, com destino ainda incerto. O goleiro está em rota de colisão com a torcida turca, viu sua família ser ofendida e foi acusado de ter levado um gol "de propósito" recentemente.

Sua situação é ainda mais preocupante, pois também não vem jogando. Expulso por reclamação no clássico com o Galatasaray, ele cumpre suspensão de quatro partidas e não atua mais na temporada. O nervosismo, ao chutar equipamento do VAR, ainda mostra um desequilíbrio às vésperas da Copa.

Ancelotti listou Hugo Souza, do Corinthians, Jhon, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, e Weverton, do Grêmio, na lista de 55 nomes enviada à FIFA, mas dificilmente deve trocar seus três camisas 1 favoritos.