Três atletas de Pernambuco figuram na pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo
Luciano Juba, Joelinton e Kaio Jorge estão entre os 55 nomes enviados pela Seleção Brasileira à Fifa
Publicado: 12/05/2026 às 10:42
Luciano Juba, lateral do Bahia (Reprodução)
A estrada rumo ao Hexa em 2026 pode ter um sotaque pernambucano reforçado. O técnico Carlo Ancelotti enviou à Fifa a pré-lista de 55 jogadores inscritos para a Copa do Mundo e, nela, figuram três nomes nascidos em solo pernambucano: o lateral-esquerdo Luciano Juba, o meio-campista Joelinton e o atacante Kaio Jorge.
O trio agora vive a expectativa de superar o "corte" final da Seleção Brasileira. Das 55 opções iniciais, apenas 26 atletas farão parte da delegação oficial que buscará o título nos Estados Unidos, México e Canadá.
Natural de Serra Talhada, Luciano Juba é apontado como o pernambucano com maiores chances de carimbar o passaporte - apesar disso não será fácil. Vivendo o auge técnico no Bahia, o jogador agradou a comissão técnica pela sua polivalência. Capaz de atuar tanto na linha defensiva quanto como um ala ofensivo, Juba soma números expressivos em assistências e participações diretas em gols nesta temporada, preenchendo uma lacuna de renovação na lateral-esquerda da Seleção Brasileira.
Luciano Juba já foi convocado para a Seleção Brasileira em novembro do ano passado, quando integrou o grupo para os amistosos diante de Tunísia e Senegal. Embora não tenha sido utilizado nas partidas, o lateral-esquerdo recebeu avaliações positivas do técnico Carlo Ancelotti durante o período de treinos.
Joelinton
No meio-campo, a força física de Joelinton volta a ser pauta. O jogador do Newcastle, natural de Aliança, busca recuperar o protagonismo que teve no início do ciclo. Embora tenha ficado de fora das últimas convocações por questões táticas e físicas, o prestígio de Joelinton na Premier League inglesa pesa a seu favor, especialmente sob o comando de um treinador europeu como Ancelotti, que preza pela intensidade e combatividade no setor central.
Kaio Jorge
Já no ataque, a surpresa positiva fica por conta de Kaio Jorge. O centroavante do Cruzeiro conseguiu reconstruir sua confiança após o retorno ao futebol brasileiro. Natural de Olinda, Kaio Jorge tem sido peça fundamental na equipe mineira, apresentando um futebol que lembra seus melhores dias. Apesar de enfrentar a concorrência mais acirrada da lista, o setor ofensivo, sua presença na pré-relação confirma que o atleta voltou ao radar.
Contagem regressiva
A presença de três pernambucanos em uma pré-lista de Copa do Mundo reforça o papel do estado como celeiro de talentos, mesmo em um momento de reestruturação dos clubes locais. Agora, a decisão cabe ao treinador italiano. Carlo Ancelotti deve anunciar a lista definitiva na próxima segunda-feira (18), definindo quem serão os 26 representantes do Brasil.
Pré-lista da Seleção Brasileira:
Goleiros:
Alisson (Liverpool-ING)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Bento (Al-Nassr-SAU)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest-ING)
Weverton (Grêmio)
Zagueiros:
Marquinhos (PSG-FRA)
Thiago Silva (Porto-POR)
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
Bremer (Juventus-ITA)
Léo Pereira (Flamengo)
Ibañez (Al-Ahli-SAU)
Alexsandro (Lille-FRA)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Vitor Reis (Girona-ESP)
Murillo (Nottingham Forest-ING)
Laterais-direitos:
Wesley (Roma-ITA)
Danilo (Flamengo)
Paulo Henrique (Vasco)
Vitinho (Botafogo)
Laterais-esquerdos:
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit-RUS)
Luciano Juba (Bahia)
Caio Henrique (Monaco-FRA)
Kaiki (Cruzeiro)
Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)
Meio-campistas:
Casemiro (Manchester United-ING)
Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
Andrey Santos (Chelsea-ING)
Danilo (Botafogo)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
João Gomes (Wolverhampton-ING)
Andreas Pereira (Palmeiras)
Joelinton (Newcastle-ING)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes:
Vini Jr. (Real Madrid-ESP);
Raphinha (Barcelona-ESP);
Matheus Cunha (Manchester United-ING);
Luiz Henrique (Zenit-RUS);
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING);
João Pedro (Chelsea-ING);
Neymar (Santos);
Endrick (Lyon-FRA);
Rayan (Bournemouth-ING);
Antony (Real Bétis-ESP);
Igor Thiago (Brentford-ING);
Pedro (Flamengo);
Richarlison (Tottenham-ING);
Igor Jesus (Nottingham Forest-ING);
Kaio Jorge (Cruzeiro)