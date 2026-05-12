Convocação da Seleção Brasileira: Ancelotti já tem 25 nomes definidos; veja quem disputa a última vaga
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já tem 25 dos 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo definidos
Publicado: 12/05/2026 às 09:24
Enquanto não chega o momento de Carlo Ancelotti anunciar os 26 convocados para a Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (18), o debate sobre os nomes que representarão o Brasil no Mundial segue acalorado. De acordo com o colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, o treinador italiano já tem 25 atletas definidos na lista final.
Segundo Rizzo, Ancelotti decide entre três jogadores para a última vaga disponível na delegação que viaja para a América do Norte: Andrey Santos (Chelsea), Rayan (Bournemouth) e Pedro (Flamengo).
O fator Neymar
A grande ausência na lista de "garantidos" é Neymar. Apesar de ele aparecer na pré-lista, o portal ge já havia noticiado, nessa segunda-feira (11), que, nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma convocação do camisa 10 do Santos é vista como improvável. Envolvido em polêmicas extracampo desde o início do ano, o craque deve ficar fora do Mundial.
Confira os 25 nomes "já certos" na lista de Carlo Ancelotti:
- GOLEIROS
- Alisson (Liverpool);
- Ederson (Fenerbahçe);
- Bento (Al Nassr);
- DEFENSORES
- Danilo (Flamengo);
- Wesley (Roma);
- Alex Sandro (Flamengo);
- Douglas Santos (Zenit);
- Marquinhos (PSG);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Bremer (Juventus);
- Léo Pereira (Flamengo);
- Ibañez (Al Ahli);
- MEIAS
- Casemiro (Manchester United);
- Bruno Guimarães (Newcastle);
- Fabinho (Al Ittihad);
- Danilo (Botafogo);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- ATACANTES
- Vini Jr (Real Madrid);
- Raphinha (Barcelona);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Luiz Henrique (Zenit);
- João Pedro (Chelsea);
- Matheus Cunha (Manchester United);
- Endrick (Lyon);
- Igor Thiago (Brentford).