Convocação da Seleção Brasileira: Ancelotti já tem 25 nomes definidos; veja quem disputa a última vaga

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já tem 25 dos 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo definidos

Igor Fonseca

Publicado: 12/05/2026 às 09:24

Convocação da Seleção Brasileira: Ancelotti define 25 nomes para a Copa; veja quem disputa a última vaga/Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Enquanto não chega o momento de Carlo Ancelotti anunciar os 26 convocados para a Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (18), o debate sobre os nomes que representarão o Brasil no Mundial segue acalorado. De acordo com o colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, o treinador italiano já tem 25 atletas definidos na lista final.

Segundo Rizzo, Ancelotti decide entre três jogadores para a última vaga disponível na delegação que viaja para a América do Norte: Andrey Santos (Chelsea), Rayan (Bournemouth) e Pedro (Flamengo).

O fator Neymar
A grande ausência na lista de "garantidos" é Neymar. Apesar de ele aparecer na pré-lista, o portal ge já havia noticiado, nessa segunda-feira (11), que, nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma convocação do camisa 10 do Santos é vista como improvável. Envolvido em polêmicas extracampo desde o início do ano, o craque deve ficar fora do Mundial.

Confira os 25 nomes "já certos" na lista de Carlo Ancelotti:

  • GOLEIROS
  • Alisson (Liverpool);
  • Ederson (Fenerbahçe);
  • Bento (Al Nassr);
  • DEFENSORES
  • Danilo (Flamengo);
  • Wesley (Roma);
  • Alex Sandro (Flamengo);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Marquinhos (PSG);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Bremer (Juventus);
  • Léo Pereira (Flamengo);
  • Ibañez (Al Ahli);

  • MEIAS
  • Casemiro (Manchester United);
  • Bruno Guimarães (Newcastle);
  • Fabinho (Al Ittihad);
  • Danilo (Botafogo);
  • Lucas Paquetá (Flamengo);
  • ATACANTES
  • Vini Jr (Real Madrid);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal);
  • Luiz Henrique (Zenit);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Matheus Cunha (Manchester United);
  • Endrick (Lyon);
  • Igor Thiago (Brentford).
