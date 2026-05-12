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Neymar fora da Copa? Relembre outros craques que ficaram de fora da Seleção em Mundiais

Relembre craques que ficaram de fora de Copas do Mundo com a Seleção Brasileira

Igor Fonseca

Publicado: 12/05/2026 às 12:44

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De Romário a Neymar: Relembre craques que pararam o Brasil ao ficarem fora da Copa. /Fotos: Raul Baretta/Santos FC | ANTONIO SCORZA / AFP

De Romário a Neymar: Relembre craques que pararam o Brasil ao ficarem fora da Copa. (Fotos: Raul Baretta/Santos FC | ANTONIO SCORZA / AFP)

A decisão de Carlo Ancelotti sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 pode selar mais um capítulo dramático na história da Seleção Brasileira. Se ficar fora dos planos do treinador italiano, o maior artilheiro da Amarelinha entrará para uma seleta lista de craques — como Romário e Falcão — que assistiram ao Mundial pela TV.

Bastidores e a "última vaga"


Segundo o ge, nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a ida de Neymar para a Copa é vista como muito improvável. Além disso, o treinador italiano já teria definido 25 dos 26 convocados. Essa última vaga estaria sendo disputada por Andrey Santos (Chelsea), Rayan (Bournemouth) e Pedro (Flamengo).

O camisa 10 até tem correspondido com números em campo com 11 gols e quatro assistências em 17 jogos pelo Santos em 2026. Fora das quatro linhas, no entanto, as polêmicas podem pesar contra o craque.

Acúmulo de polêmicas na Vila Belmiro


Os episódios controversos variam de discussões com torcedores a agressões em treinamentos. Após um empate contra o Deportivo Recoleta (PAR), pela Sul-Americana, Neymar rebateu críticas de um santista na arquibancada.

“Tu deverias ter treinado mais. Tá gordinho, car*!”*, disparou o jogador ao fim do jogo.

Neymar também foi alvo de críticas por uma fala considerada machista ao questionar o árbitro Sávio Pereira Sampaio.

"Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'. Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa", esbravejou o camisa 10 na ocasião.

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O desgaste com a torcida


A relação com a arquibancada complicou ainda mais no jogo contra o Fluminense. Ao tentar um chapéu no meio-campo com a equipe perdendo nos minutos finais, Neymar foi vaiado e deixou o gramado coçando os ouvidos.

O movimento, porém, foi lido de outra forma pelos torcedores, que acharam que o craque estava tapando os ouvidos para ignorar os protestos que vinham das arquibancadas da Vila Belmiro.

Irritado, Neymar se pronunciou nas redes sociais.

"Chegou o dia em que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… Não tem ser humano que aguente", escreveu no Instagram.

Em resposta a uma publicação da TNT Sports, o tom subiu: "Saí tapando a orelha é o c... Não posso nem coçar a p... do ouvido agora? Vai se f.., adm de m...".

O caso mais recente e grave chegou à briga física.

Durante um treino no CT Rei Pelé, Neymar, ao ser driblado por Robinho Jr., reagiu com uma rasteira e um tapa no rosto do jovem de 18 anos. Após o ocorrido, o camisa 10 tentou minimizar o incidente.

"São coisas do futebol. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido foram pedidas desculpas, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. Você briga com irmão, com amigo", justificou Neymar.

Agora, restam dois jogos de Neymar pelo Santos antes da convocação de Ancelotti ser anunciada na próxima segunda-feira (18). Ambas as partidas são contra o Coritiba: nesta quarta-feira (13), fora de casa, pela Copa do Brasil, e no domingo (17), em casa, pelo Brasileirão 2026.

Romário cortado da Copa em 1998 e de fora em 2002

Em 1998, quando o Brasil vinha da conquista do tetra nos Estados Unidos, com Romário e Bebeto sendo os destaques do título, a Seleção teve que cortar o Baixinho da lista final devido a uma lesão na panturrilha.

Apenas uma semana da estreia na Copa da França, Zagallo e Zico decidiram retirar o atacante da lista. O corte gerou grande repercussão e Romário, que já estava na Europa com a delegação, concedeu uma entrevista coletiva na qual apareceu chorando.

"Tem muita gente que vai ficar feliz com a minha saída. Infelizmente, eles não acreditaram na minha palavra", disparou Romário, em referência a Zico e Zagallo.

Ele garantia que teria condições de jogar a partir do segundo compromisso da Seleção no Mundial. A polêmica durou anos, com Romário pintando caricaturas dos dois nas portas dos banheiros de sua boate, no Rio de Janeiro.

Já em 2002, o clamor era popular. Romário brilhava no Vasco, mas Luiz Felipe Scolari o barrou por questões disciplinares.

A tensão foi tamanha que, após o anúncio da lista, Felipão chegou a ser agredido com petelecos por torcedores na rua. No fim, o título do Penta silenciou as críticas, mas a ausência do camisa 11 tornou-se um capítulo eterno da "novela nacional".

Falcão fora em 1978

Outro caso emblemático foi o de Paulo Roberto Falcão, em 1978. Na época, o futuro "Rei de Roma" era o cérebro do Internacional, mas acabou barrado por Cláudio Coutinho.

O motivo, desta vez, foram as diferentes visões sobre o futebol. Coutinho, que era capitão do Exército, queria um meio-campo com "operários" que corressem o campo todo, e via no futebol clássico de Falcão uma lentidão que não cabia no seu esquema.

Coutinho preferiu levar nomes de mais vigor físico, como Chicão e Batista. O Brasil terminou aquela Copa em 3º lugar, e a ausência de Falcão é apontada até hoje como o detalhe que faltou para o título.

2010: Dunga não convocou Ganso ou Neymar

Ironicamente, o que seria a primeira Copa do Mundo de Neymar, na África do Sul, também acabou não acontecendo.

O — à época — camisa 11 do Santos se destacava ao lado de Paulo Henrique Ganso e virou desejo de todos os brasileiros para a Copa de 2010, mas o treinador da Seleção Brasileira na ocasião, Dunga, decidiu não convocar nenhum dos dois.

Neymar acabou tendo um ano meteórico, marcando 42 gols e dando 22 assistências em 60 jogos com a camisa do Peixe — alcançando uma média de uma participação direta por jogo. O Santos dele e de Ganso foi campeão da Copa do Brasil de 2010.

Ancelotti , Copa do Mundo , Neymar , Romário
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