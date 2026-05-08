Veja pontos de trocas de figurinhas do Álbum da Copa 2026 no Recife e Região Metropolitana (RMR)

Álbum da Copa 2026: onde trocar figurinhas no Recife? Veja os principais pontos de encontro. (Foto: Arnaldo Carvalho/ Divulgação)

O álbum de 2026 é o maior da história das Copas do Mundo. Ao todo, são 980 cromos das 48 seleções que disputarão o torneio no Canadá, Estados Unidos e México. Com o pacote de sete figurinhas custando R$ 7, estima-se que o colecionador gaste mais de R$ 1 mil para completar o livro. Por isso, a troca de repetidas se torna a estratégia essencial para economizar.

Confira os principais pontos de encontro no Recife e Região Metropolitana (RMR):