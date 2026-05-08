Álbum da Copa 2026: onde trocar figurinhas no Recife? Veja os principais pontos de encontro
Veja pontos de trocas de figurinhas do Álbum da Copa 2026 no Recife e Região Metropolitana (RMR)
Publicado: 07/05/2026 às 13:03
Álbum da Copa 2026: onde trocar figurinhas no Recife? Veja os principais pontos de encontro. (Foto: Arnaldo Carvalho/ Divulgação)
O álbum de 2026 é o maior da história das Copas do Mundo. Ao todo, são 980 cromos das 48 seleções que disputarão o torneio no Canadá, Estados Unidos e México. Com o pacote de sete figurinhas custando R$ 7, estima-se que o colecionador gaste mais de R$ 1 mil para completar o livro. Por isso, a troca de repetidas se torna a estratégia essencial para economizar.
Confira os principais pontos de encontro no Recife e Região Metropolitana (RMR):
- Shopping Recife O centro de compras disponibiliza, a partir deste sábado (9), um ponto de trocas no segundo piso, próximo à loja Granado. Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem;
- RioMar Recife: O shopping possui dois espaços dedicados. Um na recém-inaugurada loja da Panini (Piso Térreo) e outro na Livraria Leitura (Piso L2). Endereço: Av. República do Líbano, 251, Pina;
- Shopping ETC: Oferece uma sala específica para colecionadores no piso térreo do centro comercial. Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos;
- Clube Alemão do Recife: Tradicional ponto de encontro na Zona Norte, terá trocas a partir deste sábado (9). Nos dias úteis, o ponto funciona no quiosque ao lado do campo society; aos sábados e domingos, na lateral da quadra poliesportiva. Endereço: Estrada do Encanamento, 216, Parnamirim;
- Shopping Tacaruna: Conta com dois locais: o espaço oficial da Panini (segundo piso, ao lado da Cyclone) e um ponto em parceria com a Livraria Leitura (piso térreo, próximo à Renner). Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro.
- Shopping Patteo Olinda: Em Olinda, a concentração ocorre na Livraria Leitura (piso L3), que já iniciou as vendas e as rodadas de trocas para torcedores de todas as idades. Endereço: Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada.
- Sorveteria Bacana (Olinda): Ponto clássico e nostálgico para os colecionadores se reunirem aos finais de semana. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 166 (Praça 12 de Março), Bairro Novo.
- Álbum da Copa do Mundo mantém tradição e registra alta procura nas bancas
- De Yamal a Estêvão: a lista de craques fora ou em risco de perder a Copa do Mundo por lesões
- Fim de uma era: Fifa anuncia acordo com nova marca de álbum de figurinhas da Copa após 60 anos de Panini
- Álbum da Copa 2026: baixe a tabela completa para organizar suas figurinhas