Álbum da Copa 2026: baixe a tabela completa para organizar suas figurinhas
Baixe a tabela completa do Álbum da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 07/05/2026 às 11:20
Álbum da Copa 2026: baixe a tabela completa para organizar suas figurinhas (Fotos: Divulgação/Panini)
A Copa do Mundo de 2026 se aproxima do pontapé inicial e, com ela, chega o tradicional álbum de figurinhas da Panini. Como esta é a maior edição da história do torneio, com 48 seleções participantes — em vez das tradicionais 32 —, o impacto reflete diretamente no volume da coleção.
Historicamente, o livro ilustrado oficial continha entre 670 e 680 figurinhas. Na edição de 2026, no entanto, o número saltou para um recorde de 980 cromos. Para ajudar o torcedor a controlar o que falta na coleção, o Diario de Pernambuco disponibiliza uma tabela gratuita com a numeração completa. [Baixe aqui].
Uma das mudanças desta edição é a forma de numeração. Agora, os números no verso das figurinhas são divididos por equipe. Ou seja: em vez de uma estampa da Seleção Brasileira ter um número sequencial alto (como 500 ou 600), ela virá com uma identificação própria do país, numerada de 1 a 20.
Por ser o maior álbum da história das Copas, o custo para completá-lo também subiu. Com pacotes contendo sete figurinhas ao preço de R$ 7, o investimento mínimo — caso o colecionador tivesse a sorte improvável de não tirar nenhuma repetida — seria de R$ 980. Na prática, porém, estima-se que o valor total para preencher todos os espaços ultrapasse facilmente os R$ 1 mil.
Além disso, o álbum físico é vendido por R$ 24,90 (versão básica) e R$ 79,90 (versão em capa dura).