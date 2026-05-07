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Casemiro fala sobre Endrick: 'Não podemos dizer que vai solucionar nossos problemas na Copa'

Casemiro até abre as portas para Endrick na seleção brasileira, mas tira um certo peso das costas do atacante

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/05/2026 às 17:43

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Atacante Endrick atuando pela Seleção Brasileira/Pierre-Philippe Marcou / AFP

Atacante Endrick atuando pela Seleção Brasileira (Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Capitão da seleção brasileira e nome de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro vem sendo bastante questionado sobre a Copa do Mundo nos últimos dias e, com personalidade, vem encarando as perguntas polêmicas. Depois de cravar que Neymar "seria útil" nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México, o volante minimizou uma possível importância do jovem atacante Endrick.

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Participando de muitos gols no Lyon, na França, a revelação do Palmeiras não esconde que está sob enorme expectativa de ser convocado por Ancelotti. Ainda mais com as lesões graves de Rodrygo, baixa confirmada no Mundial, e Estêvão, ainda na luta por recuperação.

Casemiro até abre as portas para Endrick na seleção brasileira, mas minimiza sua importância e tira um certo peso das costas do atacante que ainda busca se firmar na Europa - está emprestado pelo Real Madrid, onde foi pouco aproveitado justamente por Ancelotti.

"Primeiro o jogador tem de jogar, independe de onde seja, precisa estar sempre competindo, não importa o nível da competição. Mas, assim... Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem", destacou Casemiro, em entrevista à TNT Sports.

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O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado "Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver. A gente sabe que têm jogadores de frente que precisam puxar mais, tirar mais da equipe", explicou o capitão.

Nada, contudo, de menosprezar o atacante do Lyon. "(Endrick) já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon... Mas a gente tem de ter um pouco de paciência. Até mesmo por isso (pressão por convocação), acaba prejudicando o jogador. A gente sabe, inúmeros e inúmeros jogadores que acabam se prejudicando. Então é preciso um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não colocar pressão. É importante blindar esses jogadores."

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