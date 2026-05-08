Brasil x Panamá: CBF divulga venda de ingressos para último jogo no país antes da Copa do Mundo

Pré-venda começa no dia 13 de maio; público geral poderá comprar ingressos a partir do dia 14

Vini Jr. em ação pela seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (8) as informações sobre a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para o dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã. O confronto será a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes do embarque para o Mundial sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Além do simbolismo da última partida no Brasil antes da Copa, o amistoso também deve marcar a apresentação praticamente definitiva do elenco comandado por Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú terá início na próxima quarta-feira, 13 de maio, às 10h. Já a comercialização para o público geral começa no dia seguinte, 14 de maio, também às 10h, através do site brasil.futebolcard.com

Os preços dos ingressos variam entre R$ 100 e R$ 400, com opções de meia-entrada. O setor Norte terá entradas por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), enquanto o Oeste Inferior será o espaço mais caro, custando R$ 400 e R$ 200. Cada torcedor poderá adquirir até quatro ingressos, que já precisarão ser vinculados ao portador no ato da compra.

Reconhecimento facial

A CBF também confirmou que o acesso ao estádio será realizado através de reconhecimento facial. Os torcedores precisarão apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH.

Menores sem documento com foto poderão realizar o cadastro utilizando certidão de nascimento com CPF. Quem já realizou biometria facial no último jogo da Seleção no Maracanã permanecerá no banco de dados.

Seleção Brasileira

O amistoso também servirá como último teste diante da torcida brasileira antes da estreia da Seleção na competição. Depois do Panamá, o Brasil ainda encara o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, encerrando oficialmente a preparação antes do Mundial.

Na Copa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti estreia diante do Marrocos. Escócia e Haiti completam o Grupo C da competição.

Para o amistoso diante do Panamá, Carlo Ancelotti já sabe que poderá lidar com ausências importantes. Caso convocados na lista final, os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal), além do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal), não estarão disponíveis por conta da disputa da final da Champions League, marcada para a véspera da partida no Maracanã.

Valores dos ingressos

Norte: R$ 100 / R$ 50



Sul: R$ 150 / R$ 75



Leste Superior: R$ 200 / R$ 100



Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150



Oeste Inferior: R$ 400 / R$ 200



Datas de venda

