Além da corrida política, instituto vai medir a opinião pública sobre a presença de Neymar na Copa e as expectativas para a campanha do Brasil no Mundial.

De fora da Seleção, Neymar vira alvo de pesquisa do Datafolha sobre a Copa de 2026. (Foto: Vítor Silva/CBF)

O ano de 2026 é um ano de eleição, mas também é de Copa do Mundo. Disputada no Canadá, México e Estados Unidos, o Mundial deste ano ainda não começou, mas - para a Seleção Brasileira - já tem uma grande polêmica: a ida ou não de Neymar.

O tema tem gerado grande divisão entre os brasileiros e, por isso, a próxima pesquisa eleitoral no cronograma do Datafolha vai incluirum tema específicosobre a convocação ou não do atacante Neymar entre os 26 selecionados para disputar o Mundial.

De fora da última lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia, Neymar tem convivido com lesões no Santos desde seu retorno em 2025.

O camisa 10 desfalcou o Santos em 15 partidas desde o início do ano, estando presente em campo seis vezes.

Além disso, o levantamento vai perguntar aos brasileiros em qual posição a amarelinha vai terminar na Copa: desde eliminação na primeira fase até a conquista do hexa

Também no tema Copa, o instituto vai perguntar ao eleitor brasileiro quem ele acredita que vencerá a Copa do Mundo de 2026 entre as seleções de Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Espanha e Uruguai.

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Conforme o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os resultados podem ser divulgados a partir do próximo sábado (11). A data, entretanto, será definida pelo jornal Folha de S. Paulo, contratante do levantamento.

