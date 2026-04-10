Endrick, da Seleção Brasileira e Lyon, anuncia que será pai; veja publicação
Emprestado ao Lyon para ganhar ritmo antes do Mundial, atacante de 19 anos e a esposa, Gabriely Miranda, usaram as redes sociais para revelar a espera do primeiro filho
Publicado: 10/04/2026 às 11:32
Às vésperas da Copa do Mundo, Endrick anuncia que vai ser pai. (Foto: Reprodução/Instagram via Endrick)
O atacante da Seleção Brasileira Endrick anunciou que sua esposa, Gabriely Miranda, está grávida. O jogador do Real Madrid, emprestado ao Lyon desde janeiro, revelou em postagem no Instagram.
"Você é o nosso amor em forma de vida. “Tu me teceste no ventre.” - Salmos 139:13", escreveu Gabriely nas redes sociais.
Para o anúncio, o casal posou para um ensaio de fotos e compartilhou o resultado na internet.
HISTÓRICO DE ENDRICK E GABRIELY MIRANDA
Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda assumiram o namoro publicamente no final de 2023 e sempre movimentaram as redes sociais.
O relacionamento chamou a atenção da mídia desde o início, especialmente após revelarem um "contrato de namoro" com regras inusitadas. O casal oficializou o casamento de forma surpreendente em 2024, pouco tempo depois de o jogador se mudar para a Europa para se apresentar ao clube merengue.
ENDRICK VAI PARA A COPA?
A notícia da paternidade chega em um momento crucial para a carreira de Endrick. Aos 19 anos, foi para o Lyon, da França, com um objetivo claro: ganhar mais minutos em campo e ritmo de jogo para garantir sua vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, que acontece no meio do ano.
O atacante foi convocado pelo treinador italiano para os amistosos contra França e Croácia - últimas partidas antes da convocação para a Copa do Mundo.
Na vitória brasileira contra a seleção croata, Endrick entrou bem em campo e participou dos dois gols que garantiram o triunfo do Brasil. Ele sofreu o pênalti que Igor Thiago converteu e, no fim, ainda deu passe para Gabriel Martinelli marcar o terceiro gol e fechar o placar.
ENDRICK EM CAMPO
Endrick entra em campo neste domingo (12) com o Lyon pelo Campeonato Francês (12), diante do Lorient.