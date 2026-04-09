Copa do Mundo: Romário revela dependência de Neymar e decadência técnica do Brasil na análise de talentos
Em entrevista a jornal francês, tetracampeão apontou declínio técnico desde a geração do penta e fez alertas sobre a dependência de Neymar e a saída precoce de jovens.
Publicado: 09/04/2026 às 12:03
Copa do Mundo: Romário aponta queda técnica do Brasil e avalia geração de Vini Jr e Estêvão (Foto: Divulgação/FIFA)
Um dos principais nomes do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, Romário criticou a queda de qualidade técnica do Brasil, a dependência excessiva em relação a Neymar e a saída precoce de jovens talentos para a Europa.
Em entrevista ao jornal esportivo francês L'Équipe, o Baixinho afirmou que há uma decadência desde a geração que teve Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.
“Tecnicamente, o Brasil caiu muito. Desde a geração de Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, as coisas têm sido difíceis. Depois, nos tornamos muito dependentes de um único jogador: Neymar. E nossos jovens saem muito cedo para a Europa, indo para clubes pequenos, onde eles perdem seu DNA”, disparou Romário.
Segundo ele, esse é um dos motivos do “entusiasmo cada vez menor” entre os brasileiros pela Seleção.
"Sim, as pessoas já não acreditam muito. Mas esse também era o cenário antes da Copa de 94. Com Carlo Ancelotti, que todos respeitam, retomei a confiança. É preciso união para acabar com esse jejum de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo", afirmou.
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Para o Baixinho, a Seleção Brasileira pode ser campeã graças à sua história e se Neymar voltar à boa forma.
"Você não pode depender de um único jogador. Principalmente se ele for frágil. É muito arriscado. Agora, temos bons jogadores como Raphinha, Vinícius, mas também jovens como João Pedro e Estêvão. O Brasil pode ser campeão, graças à sua história, sua experiência, e se o Neymar voltar à boa forma", concluiu.
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