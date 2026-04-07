Em 2026, Seleção Brasileira iguala seu maior jejum de títulos na história. Faça uma viagem no tempo para o dia 30 de junho de 2002 e relembre como era a tecnologia, a economia e a cultura pop no ano do Penta.

De MSN a salário de R$ 200: como era o mundo na última vez que o Brasil ganhou uma Copa. (Foto: Divulgação/FIFA)

Sem levantar o troféu da Copa do Mundo desde 2002, a Seleção Brasileira vive um dos maiores jejuns da história da amarelinha.

Após a conquista do pentacampeonato, já são 24 anos sem soltar o grito de 'É Campeão', marca que iguala o período entre o tri e o tetra [de 1970 a 1994].

Agora, o Brasil desembarca para a Copa do Mundo de 2026 - que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México - com o peso de derrotas em cinco copas consecutivas, igualando ambos os períodos, já que não houve Copa nos anos 40 devido à guerra.

Mas afinal, como era o mundo na última vez que o brasileiro gritou 'é campeão' em 30 de junho de 2002?

Máquina do Tempo: O mundo em 2002

1. A Tecnologia:



Redes Sociais : Não existia WhatsApp, Instagram, TikTok e nem mesmo o Orkut (que só nasceria em 2004). Para se comunicar, os brasileiros usavam o ICQ ou o recém-lançado MSN Messenger.

: Não existia WhatsApp, Instagram, TikTok e nem mesmo o Orkut (que só nasceria em 2004). Para se comunicar, os brasileiros usavam o ICQ ou o recém-lançado MSN Messenger. Celulares : os smartphones ainda não existiam. O sonho de consumo da época era o Nokia 3310 (o famoso "tijolão" inquebrável e com o jogo da cobrinha). Para mandar uma mensagem de texto (SMS), você pagava por cada envio.

: os smartphones ainda não existiam. O sonho de consumo da época era o Nokia 3310 (o famoso "tijolão" inquebrável e com o jogo da cobrinha). Para mandar uma mensagem de texto (SMS), você pagava por cada Internet: Era a época da internet discada. As pessoas esperavam dar meia-noite (ou o fim de semana) para pagar "um pulso só" e usar a rede sem a mãe reclamar que o telefone estava ocupado.

2. A Cultura Pop

A música do título: O hino extraoficial daquela Seleção era o pagode "Deixa a Vida Me Levar", de Zeca Pagodinho. Já nas festas pelas ruas, o hit do momento era "Festa", de Ivete Sangalo.

O hino extraoficial daquela Seleção era o pagode "Deixa a Vida Me Levar", de Zeca Pagodinho. Já nas festas pelas ruas, o hit do momento era "Festa", de Ivete Sangalo. Nas telas: O cinema mundial estava lotado com o lançamento do primeiro filme do Homem-Aranha (com Tobey Maguire) e Star Wars: Episódio II.

3. A economia mndial

Salário Mínimo: Era de exatos R$ 200,00.

Era de exatos R$ 200,00. O Dólar: O mercado estava agitado pelas eleições presidenciais daquele ano, mas a moeda americana flutuava na casa dos R$ 2,50 a R$ 3,50.

O mercado estava agitado pelas eleições presidenciais daquele ano, mas a moeda americana flutuava na casa dos R$ 2,50 a R$ 3,50. A Moeda Europeia: Foi no início de 2002 que o Euro entrou em circulação física em 12 países da Europa, substituindo moedas como o Franco Francês e o Marco Alemão.

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4. O cenário nacional e global

Política: O Brasil estava no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). No final daquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva venceria as eleições presidenciais pela primeira vez.

O Brasil estava no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). No final daquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva venceria as eleições presidenciais pela primeira vez. Mundo pós-11 de setembro: o clima global ainda era de muita tensão, pois os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos haviam acontecido há menos de um ano (setembro de 2001).

5. Onde estavam os astros da Seleção Brasileira de 2026