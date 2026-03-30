Brasil x Croácia: veja o histórico de confrontos e quem venceu mais
Em Orlando, Brasil reencontra a Croácia, o seu último algoz em jogo decisivo para fechar a lista da Copa do Mundo de 2026. Confira o histórico de confrontos.
Publicado: 30/03/2026 às 12:24
Histórico de Brasil x Croácia: veja histórico de confrontos. (Fotos:NELSON ALMEIDA / AFP | Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)
Pela primeira vez após a eliminação nas quartas de final da Copa de 2022 no Catar, a Seleção Brasileira volta a enfrentar a Croácia, em amistoso nesta terça-feira (31),no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília). Confira histórico de Brasil x Croácia.
Este é o último amistoso dos comandados de Carlo Ancelotti antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será feita em 18 de maio.
Apesar de ter retrospecto positivo contra a Croácia, o Brasil tenta 'espantar o fantasma' do Catar após a dura eliminação nos pênaltis em 2022. Ao todo, são cinco partidas na história, sendo três em Mundiais.
Histórico de Brasil x Croácia
- Jogos: 5;
- Vitórias do Brasil: 3;
- Empates: 2 (incluindo o jogo de 2022);
- Vitórias da Croácia: 0;
- Gols do Brasil: 8;
- Gols da Croácia: 3.
- 2005 | Amistoso Internacional - Placar: Croácia 1 x 1 Brasil: Disputado em Split, na Croácia. Os gols do empate foram marcados por Kranjcar para os donos da casa e Ricardinho para a Seleção Brasileira;
- 2006 | Copa do Mundo (Fase de Grupos) - Placar: Brasil 1 x 0 Croácia: Jogo realizado no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. O gol único da vitória brasileira foi marcado por Kaká, em um belo chute de fora da área;
- 2014 | Copa do Mundo (Jogo de Abertura) - Placar: Brasil 3 x 1 Croácia: Disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil saiu perdendo com um gol contra de Marcelo, mas virou a partida com dois gols de Neymar e um de Oscar;
- 2018 | Amistoso Internacional - Placar: Brasil 2 x 0 Croácia: Partida de preparação para a Copa da Rússia, realizada em Anfield (estádio do Liverpool), na Inglaterra. Os gols da vitória foram marcados por Neymar e Roberto Firmino;
- 2022 | Copa do Mundo (Quartas de final): Placar: Brasil 1 x 1 Croácia (Vitória croata nos pênaltis): Disputado no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, no Catar. Após 0 a 0 no tempo normal, Neymar abriu o placar na prorrogação, mas Petkovic empatou a quatro minutos do fim. Nos pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2 (Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram para o Brasil).
