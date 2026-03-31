Saiba horário, transmissão e todos os detalhes do reencontro da Amarelinha com o algoz do Catar. Com grande lista de desfalques, Carlo Ancelotti promove mudanças no time titular no último teste antes da convocação para a Copa.

Seleção Brasileira x Croácia ao vivo: onde assistir, escalação, desfalques e histórico do amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF | Foto por JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Quase três anos e meio após ser eliminada para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira volta a enfrentar seu algoz do Catar nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Veja onde assistir Seleção Brasileira x Croácia ao vivo, escalação, desfalques e histórico.

O duelo desta terça coloca frente a frente dois dos maiores meio-campistas do século: Casemiro e Modric.

Os dois passaram nove temporadas jogando juntos no Real Madrid, conquistando 18 títulos, dominando o meio do clube merengue - seis desses foram sob o comando de Carlo Ancelotti, que agora é o treinador da Seleção Brasileira.

Foram 5 Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes da FIFA e três Campeonatos Espanhóis jogando ao lado de Toni Kroos, formando uma das maiores trincas de meio-campo da história do futebol de clubes.

Agora, eles voltam a se enfrentar no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Horário de Brasil x Croácia

O jogo está marcado para começar às 21h (horário de Brasília).

Seleção Brasileira x Croácia ao vivo: onde assistir ao jogo

GloboPlay (Streaming);

GETV (YouTube) - clique aqui para acessar ou assista através do player abaixo.

ou assista através do player abaixo. TV Globo (Canal aberto)

Sportv (Canal fechado)

Retrospecto: Brasil defende invencibilidade no tempo normal

Este jogo será o 6º na história entre as duas seleções, com grande vantagem para o Brasil, que tem três vitórias.

Apesar de a Croácia ter avançado para a semifinal em 2022, foi após um empate em 1x1 durante os 120 minutos, então o time que será comandado por Modric nunca venceu a Seleção Brasileira em uma partida. Além das vitórias brasileiras, as equipes empataram nas outras duas vezes que se enfrentaram.

Além de 2022, os times se encontraram outras duas vezes em Mundiais: em 2006 e 2014.

Em 2006, Kaká marcou o único gol da vitória brasileira com um belo chute de fora da área com a perna esquerda na estreia na Copa disputada na Alemanha.

Já em 2014, no Mundial realizado em solo brasileiro, brasileiros e croatas se enfrentaram no jogo de abertura, quando a Amarelinha também conquistou a vitória com dois gols de Neymar e um de Oscar, mesmo após sair atrás no placar com gol contra de Marcelo.

Como chega a Seleção Brasileira: Ancelotti faz mudanças no time titular após derrota contra a França

A crise no departamento médico da Seleção Brasileira se agravou após o amistoso contra a França, na última quinta-feira (26). Com os cortes de Raphinha e Wesley, que sofreram lesões durante a partida, o técnico Carlo Ancelotti será forçado a promover novas alterações no time titular para o duelo contra a Croácia, nesta terça-feira (31).

Agora, Raphinha e Wesley integram uma lista de desfalques com outros nove nomes já convocados por Ancelotti. São eles: Caio Henrique, Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Rodrygo - que fica de fora do Mundial com uma lesão grave.

A boa notícia para o técnico italiano é o retorno do zagueiro e capitão Marquinhos, que ficou de fora do amistoso contra a França após sentir dores no quadril.

Em relação aos 11 iniciais que Ancelotti escolheu contra a Seleção Francesa, a equipe que começa contra a Croácia pode ter até seis mudanças.

Para a vaga de Wesley, o técnico italiano testou Ibañez e Danilo (Flamengo).

Já no meio, Danilo (Botafogo) - que entrou durante o jogo contra a França - pode ser outra novidade no time para jogar ao lado de Casemiro.

Nos treinos, Ancelotti testou dois novos jogadores no ataque: Luiz Henrique - que jogou bem contra os franceses- e João Pedro - que também entrou como substituto.

Provável escalação do Brasil: Bento, Danilo/Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Do elenco comandado por Tite que enfrentou a Croácia no Catar, a atual Seleção Brasileira conta com apenas oito remanescentes: Marquinhos, Danilo, Casemiro, Vini Jr., Bremer, Ederson, Fabinho e Gabriel Martinelli.

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Do lado croata, desta convocação, também estavam na Copa em 2022, 13 jogadores.