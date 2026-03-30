Brasil x Croácia: Seleção muda mais da metade do time desde eliminação na Copa; compare as escalações

Amistoso desta terça-feira (31) marca o primeiro duelo entre as seleções desde o Mundial. Dos 11 escalados por Tite naquela eliminação, apenas Marquinhos, Danilo, Casemiro e Vini Jr. seguem no time titular.

Companheiros de Real Madrid por muito tempo, Casemiro e Modric fazem duelo no meio de campo. (Fotos: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Cerca de três anos e meio depois de ser eliminada para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira volta a enfrentar seu algoz nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília).

Em relação ao time do Brasil - à época comandado por Tite - que enfrentou os croatas, a Canarinho conta com oito jogadores que estiveram no Catar: Marquinhos, Danilo, Casemiro, Vini Jr.,Bremer, Ederson, Fabinho e Gabriel Martinelli.

Além deles, estão constantemente envolvidos nas convocações de Carlo Ancelotti, mas desfalcam a Seleção por lesão: Alisson, Alex Sandro, Éder Militão, Raphinha e Bruno Guimarães.

No time titular de 2022, estiveram Marquinhos, Danilo, Casemiro e Vini Jr.

Naquela ocasião, os 11 jogadores selecionados por Tite para começar a partida foram:

Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison.

Para o amistoso desta terça, Ancelotti deve escalar a equipe desta forma:

Ederson/Bento, Danilo/Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Jogadores da Croácia que estavam em 2022

Do lado da Croácia, desta convocação, também estavam na Copa em 2022, 13 jogadores. São eles: Livakovic, Modric,Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.



Além deles, o treinador da Seleção Croata segue sendo Zlatko Dalic. No confronto que aconteceu no Catar, o time escalado por ele teve:

Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Dejan Lovren, Borna Sosa; Marcelo Brozovic,Luka Modric(C), Mateo Kovacic; Mario Pasalic,Ivan Perisic e Kramaric.

Para esta partida, Zlatko Dalic deve escolher estes 11 iniciais: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric, Baturina.

Destes, Livakovic, Modric, Perisic, Kramaric e Pasalic também jogaram em 2022.

Relembre Brasil 1 x 1 Croácia

Na ocasião, após empate em 0x0 no tempo normal, o Brasil saiu na frente na prorrogação com gol de Neymar, mas Petkovic empatou a quatro minutos do fim. Nos pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2 (Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram para o Brasil).



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