Seleção Brasileira sofre com baixas de última hora e terá formação inédita. Confira as dúvidas na defesa e quem ganha chance entre os 11 iniciais

Brasil x Croácia: Ancelotti muda time titular após lesões; veja provável escalação. (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

A Seleção Brasileira sofre com crise no departamento médico após mais dois jogadores estarem em campo contra a França na última quinta-feira (26) e serem cortados com lesões de Raphinha e Wesley. Assim, o treinador Carlo Ancelotti deve promover alterações no time titular contra a Croácia nesta terça-feira (31).

Raphinha e Wesley integram uma lista de desfalques com outros nove nomes já convocados por Ancelotti. São eles: Caio Henrique, Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão,Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Rodrygo - que fica de fora do Mundial com uma lesão grave.

SELEÇÃO BRASILEIRA CONTA COM RETORNO DE TITULAR

A boa notícia para o técnico italiano é o retorno do zagueiro e capitão Marquinhos, que ficou de fora do amistoso contra a França após sentir dores no quadril.

Em relação aos 11 iniciais que Ancelotti escolheu contra a Seleção Francesa, a equipe que começa contra a Croácia pode ter até seis mudanças.

Goleiro: ainda há dúvida se o técnico italiano vai trocar o goleiro para a partida. Como Ederson foi titular diante da França, é possível que Bento defenda a meta brasileira contra a Croácia;

ainda há dúvida se o técnico italiano vai trocar o goleiro para a partida. Como foi titular diante da França, é possível que defenda a meta brasileira contra a Croácia; Defesa: além de Marquinhos, que deve entrar no lugar de Bremer, a lateral-direita é disputada entre Danilo e Ibañez. Compondo a zaga, é esperado que o lado esquerdo seja o mesmo: Léo Pereira e Douglas Santos;

além de que deve entrar no lugar de Bremer, a lateral-direita é disputada entre e Compondo a zaga, é esperado que o lado esquerdo seja o mesmo: Léo Pereira e Douglas Santos; Meio de campo: no meio, Danilo - que entrou durante o jogo contra a França - é uma novidade possível para jogar ao lado de Casemiro. O meia do Botafogo foi testado ao lado do volante do Manchester United nos treinos da Seleção;

no meio, - que entrou durante o jogo contra a França - é uma novidade possível para jogar ao lado de O meia do Botafogo foi testado ao lado do volante do Manchester United nos treinos da Ataque: Nos treinos, Ancelotti testou dois novos jogadores no ataque: Luiz Henrique - que jogou bem contra a França - e João Pedro - que também entrou como substituto. Vinícius Júnior e Matheus Cunha devem ser mantidos no time titular.

Nos treinos, Ancelotti testou dois novos jogadores no ataque: - que jogou bem contra a França - e João Pedro - que também entrou como substituto. Vinícius Júnior e Matheus Cunha devem ser mantidos no time titular. Provável escalação: Bento, Danilo/Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Confira como fica a escalação:

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Ancelotti faz novos testes na seleção brasileira e coloca Ibañez na lateral-direita

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