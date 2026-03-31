Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do amistoso

Saiba o horário, onde assistir ao vivo e a provável escalação da Seleção Brasileira, que terá cinco mudanças promovidas por Ancelotti após onda de lesões.

Saiba o horário, onde assistir Brasil x Croácia ao vivo e a provável escalação da Seleção Brasileira, que terá cinco mudanças promovidas por Ancelotti após onda de lesões. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF | Foto por LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em último amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026 antes da convocação final para o Mundial. Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do amistoso.

Horário de Brasil x Croácia

O jogo está marcado para às 21h00 (horário de Brasília).

Onde assistir jogo da Seleção Brasileira ao vivo

A partida tem transmissão exclusiva dos canais Globo, sendo possível ver na TV Aberta, no YouTube ou no streaming. Veja as opções:

GloboPlay (Streaming);

GETV (YouTube) - clique aqui para assistir ou veja através do player abaixo.

ou veja através do player abaixo. TV Globo (Canal aberto);

Sportv (Canal fechado);

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira tem vários desfalques para a partida. Os mais novos entre eles são Raphinha e Wesley, que sofreram lesões após a derrota do Brasil contra a França na última quinta-feira (26).

Além deles, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não conta com outros 9 jogadores, são eles: Caio Henrique, Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Rodrygo - que tem uma lesão grave e fica de fora da Copa do Mundo.

Ancelotti tem, entretanto, uma boa notícia de um retorno importante do capitão e zagueiro Marquinhos, que volta após desfalcar o Brasil contra a França.

Assim, para a partida, essa é a provável escalação da Seleção Brasileira: Bento, Danilo/Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Em relação ao time que entrou em campo na última quinta, Ancelotti faz cinco alterações. Além de Marquinhos, na defesa entra Danilo ou Ibañez para a lateral direita no lugar de Wesley.

No meio de campo, Danilo (Botafogo) assume a vaga de Andrey Santos ao lado de Casemiro.

Já no ataque, o técnico opta por duas alterações: Luiz Henrique na vaga de Raphinha e João Pedro no lugar de Gabriel Martinelli.

Luiz Henrique jogou bem ao entrar em campo contra a França e assume a ponta direita, com Raphinha cortado da lista de convocados.

Como chega a Croácia

Diferente da Seleção Brasileira, que passa por uma profunda reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti, a Croácia aposta na manutenção da sua base. O técnico Zlatko Dalic conta com 13 jogadores na atual convocação que estiveram presentes na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

Liderados pelo experiente camisa 10 Luka Modric, os croatas devem ir a campo com a seguinte provável escalação: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric e Baturina.

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