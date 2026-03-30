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'Copa do Mundo ganha quem leva menos gols, não quem faz mais', diz Ancelotti

Técnico da Seleção Brasileira destaca defesa como chave da Copa do Mundo

Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo

Publicado: 30/03/2026 às 12:40

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Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro/ CBF

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/ CBF)

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, na véspera do jogo do Brasil contra a Croácia, válido pelo segundo compromisso da Data Fifa, e deu o tom do que o torcedor brasileiro deve esperar do time em campo após a derrota para a França na semana passada. Acostumado a um futebol ofensivo, ele disse que o trabalho está finalizado e o equilíbrio vai ser a principal marca da equipe nacional.

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"Está pronto sim. Acho que os últimos dois mundiais que o Brasil ganhou, ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. A história fala muito claro. O Brasil para ganhar Mundial tem que ter talento, e temos, e também defender bem. Não há outra via. Só jogo ofensivo não estou convencido. Copa do Mundo ganha quem leva menos gols, não quem faz mais", afirmou.

Em um tom sereno , ele afirmou que não existe pressão sobre o seu trabalho em função da derrota para os franceses e afirmou que o foco é estritamente o que o Brasil deve apresentar quando começar a Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado, mas para nós o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo", afirmou o comandante. O principal torneio de seleções tem seu início marcado para o dia 11 de junho. O conjunto verde amarelo. O Brasil integra o Grupo G e faz a estreia contra o Marrocos, dia 13.

Na entrevista coletiva, Ancelotti falou sobre os testes que fez com os jogadores e também comentou sobre Vini Jr. e Raphinha, destaques de Barcelona e Real Madrid, mas que ainda não conseguiram deslanchar pela seleção.

"Os dois estão bem e amanhã vão jogar (contra a Croácia). A Seleção tem Raphinha, Vini como melhores do mundo agora. Creio que vão estar como melhores na Copa. O caráter, a personalidade dos dois jogadores é muito bom". Ele falou ainda sobre o que planeja observar nessas duas partidas.

"O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular. A equipe titular não está (em campo) por conta de muita lesão. Tivemos boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final".

Por fim, ele também comentou sobre a definição do setor ofensivo, que ainda está em aberto e tem vários postulantes a entrar na lista final. Novamente sob os holofotes desde que foi para o futebol francês, Endrick foi citado pelo treinador.

"Vejo como atacante central, agora está jogando mais ao lado, está fazendo bem também essa posição. É uma posição que requer mais o lado defensivo. Estamos vendo uma evolução muito boa. Endrick como muitos outros vai ser o futuro da Seleção. Temos jovens para o futuro muito interessantes como Endrick, Rayan, Igor Thiago, Wesley... O futuro da Seleção está bem coberto", declarou.

 

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