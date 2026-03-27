"Estava dormindo", revela Vitor Reis ao contar momento da convocação para a seleção brasileira

Vitor vem tendo bastante destaque no Campeonato Espanhol, jogando como zagueiro titular do Girona durante toda a temporada

Zagueiro Vitor Reis, campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023 (Rafael Ribeiro/CBF)

Por Victor Fardin

Vitor Reis foi convocado pela seleção brasileira nesta quinta-feira, 26, para o amistoso diante da Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. O zagueiro de 20 anos comemorou o chamado e falou dos bastidores do convite de última hora do País.

"Eu estava dormindo na hora. Recebi uma ligação do Rodrigo Caetano, às 3h da manhã, e com ele já dizendo que eu precisava embarcar hoje cedo para Orlando e já me apresentar para a seleção brasileira. E que eu já teria que me apresentar às 10h", contou o defensor que pertence ao Manchester City e atua por empréstimo no Girona, da Espanha.

"Assim que desliguei o telefone foi uma alegria muito grande. Eu abracei a minha esposa na hora, liguei para os meus pais, que estavam muito emocionados e chorando bastante, e para o meu staff também", completou.

Vitor vem tendo bastante destaque no Campeonato Espanhol, jogando como zagueiro titular do Girona durante toda a temporada. Em janeiro, ele foi eleito o melhor atleta sub-23 da competição naquele mês.

Pouco depois, o brasileiro teve uma ótima atuação contra o Barcelona, desempenho que lhe rendeu diversos elogios da imprensa espanhola. "Imperial! Uma máquina de ganhar duelos na área!", escreveu o jornal Mundo Deportivo.

"Eu sempre me preparei para receber essa chance na seleção. É o sonho de todo jogador de futebol, e comigo não é diferente. Eu já joguei pela base da seleção, fui capitão, mas agora é completamente diferente, ainda mais em uma fase tão próxima de Copa do Mundo", disse o zagueiro.

Revelado pelo Palmeiras, Vitor Reis está emprestado pelo Manchester City, que o contratou junto ao clube alviverde em janeiro de 2025 por 37 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões na cotação da época).