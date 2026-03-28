Com menos de três meses para a Copa do Mundo, comércio do Recife esquenta com camisas e adereços do Brasil

O clima de Copa vai tomando a cidade aos poucos, com diferentes referências à competição de seleções

Itens do Brasil em preparativos para a Copa do Mundo (Marina Torres / DP Foto)

Faltando menos de três meses para o início oficial da Copa do Mundo de 2026, o comércio na cidade do Recife já vai esquentando nos preparativos para a principal competição de seleções do planeta. Camisas e adereços relacionados ao Brasil já podem ser encontrados à venda nas ruas da cidade.

Enquanto as camisas vendidas, amarelas e azuis, já se inspiram nos modelos lançados recentemente para a Copa, bandeiras e acessórios também compõem a comercialização dos produtos relacionados à Seleção Brasileira.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, comerciantes do centro da cidade detalharam como vem sendo a procura por itens do Brasil e de Copa do Mundo. “Em dia de jogo do Brasil (amistoso), as pessoas já estão procurando algumas coisas. Nesta época próxima, o pessoal sempre compra. Acreditamos que daqui para os próximos meses, esquenta de verdade a procura”, disse o comerciante Mauricio Barbosa.

“O pessoal já está procurando muito. Compram pulseiras do Brasil, bandeiras de mão e de carro. As vendas já se intensificaram desde o começo do mês de março”, pontuou a vendedora Elizangela Cristina.

Com os altos preços das camisas oficiais, muitos torcedores acabam buscando opções mais baratas no comércio popular. Segundo o comerciante Heitor Barbosa, as vendas de camisas estão relacionadas ao desempenho da Seleção em campo e ao otimismo do torcedor.

“Minha expectativa é de que, dependendo dos jogos da Seleção, o movimento vai aumentando. As vendas ainda estão um pouco devagar, mas estamos mais de dois meses adiantados. A expectativa de vendas é muito grande, mas vai depender da Seleção”, externou.



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