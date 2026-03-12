Convocação da Seleção para Copa 2026: lista de Ancelotti tem 13 'garantidos' e possíveis surpresas

Em meio às dores de cabeça com o departamento médico, Carlo Ancelotti define núcleo de confiança e avalia possíveis surpresas para completar o elenco brasileiro

A lista de Ancelotti: veja os 13 nomes já "garantidos" e as surpresas para a Copa do Mundo de 2026. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já tem 13 dos 26 nomes 'garantidos' para a lista final da Copa do Mundo de 2026, além de outros cinco que estão "quase certos". A informação sobre essa base de 18 jogadores foi publicada pelo colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, nesta quinta-feira (12).

Segundo ele, o técnico italiano já tem uma boa ideia da maioria dos atletas que quer levar para o Mundial, que será sediado no Canadá, Estados Unidos e México em junho deste ano.

Confira a lista dos garantidos (apenas lesão tira):

Alisson (Liverpool);

Militão (Real Madrid);

Danilo (Flamengo);

Marquinhos (PSG);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Alex Sandro (Flamengo);

Casemiro (Manchester United);

Andrey Santos (Chelsea);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Estêvão (Chelsea);

Vini Jr (Real Madrid);

Matheus Cunha (Manchester United);

Raphinha (Barcelona).

Jogadores com passaporte 'quase carimbados':



Wesley (Roma);

Lucas Paquetá (Flamengo);

João Pedro (Chelsea);

Gabriel Martinelli (Arsenal);

Richarlison (Tottenham).

Os nomes não ficam apenas nestes. O treinador também tem em mente jogadores que estão 'bem cotados' e outros que podem surgir como surpresas.

Jogadores bem cotados por Ancelotti:



Hugo Souza (Corinthians);

Fabrício Bruno (Cruzeiro);

Douglas Santos (Zenit);

Luiz Henrique (Zenit).

Possíveis surpresas na lista de Ancelotti: