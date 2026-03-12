diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Convocação da Seleção para Copa 2026: lista de Ancelotti tem 13 'garantidos' e possíveis surpresas

Em meio às dores de cabeça com o departamento médico, Carlo Ancelotti define núcleo de confiança e avalia possíveis surpresas para completar o elenco brasileiro

Igor Fonseca

Publicado: 12/03/2026 às 14:50

A lista de Ancelotti: veja os 13 nomes já

A lista de Ancelotti: veja os 13 nomes já "garantidos" e as surpresas para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já tem 13 dos 26 nomes 'garantidos' para a lista final da Copa do Mundo de 2026, além de outros cinco que estão "quase certos". A informação sobre essa base de 18 jogadores foi publicada pelo colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, nesta quinta-feira (12).

Segundo ele, o técnico italiano já tem uma boa ideia da maioria dos atletas que quer levar para o Mundial, que será sediado no Canadá, Estados Unidos e México em junho deste ano.

Confira a lista dos garantidos (apenas lesão tira):

  • Alisson (Liverpool);
  • Militão (Real Madrid);
  • Danilo (Flamengo);
  • Marquinhos (PSG);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Alex Sandro (Flamengo);
  • Casemiro (Manchester United);
  • Andrey Santos (Chelsea);
  • Bruno Guimarães (Newcastle);
  • Estêvão (Chelsea);
  • Vini Jr (Real Madrid);
  • Matheus Cunha (Manchester United);
  • Raphinha (Barcelona).

Jogadores com passaporte 'quase carimbados':

  • Wesley (Roma);
  • Lucas Paquetá (Flamengo);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal);
  • Richarlison (Tottenham).

Os nomes não ficam apenas nestes. O treinador também tem em mente jogadores que estão 'bem cotados' e outros que podem surgir como surpresas.

Jogadores bem cotados por Ancelotti:

  • Hugo Souza (Corinthians);
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Luiz Henrique (Zenit).

Possíveis surpresas na lista de Ancelotti:

  • Bremer (Juventus);
  • Danilo (Botafogo);
  • Gabriel Sara (Galatasaray);
  • Endrick (Lyon);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Igor Thiago (Brentford).

Ancelotti , seleção brasileira
