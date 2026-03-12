Convocação da Seleção para Copa 2026: lista de Ancelotti tem 13 'garantidos' e possíveis surpresas
Em meio às dores de cabeça com o departamento médico, Carlo Ancelotti define núcleo de confiança e avalia possíveis surpresas para completar o elenco brasileiro
Publicado: 12/03/2026 às 14:50
A lista de Ancelotti: veja os 13 nomes já "garantidos" e as surpresas para a Copa do Mundo de 2026. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já tem 13 dos 26 nomes 'garantidos' para a lista final da Copa do Mundo de 2026, além de outros cinco que estão "quase certos". A informação sobre essa base de 18 jogadores foi publicada pelo colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, nesta quinta-feira (12).
Segundo ele, o técnico italiano já tem uma boa ideia da maioria dos atletas que quer levar para o Mundial, que será sediado no Canadá, Estados Unidos e México em junho deste ano.
Confira a lista dos garantidos (apenas lesão tira):
- Alisson (Liverpool);
- Militão (Real Madrid);
- Danilo (Flamengo);
- Marquinhos (PSG);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Alex Sandro (Flamengo);
- Casemiro (Manchester United);
- Andrey Santos (Chelsea);
- Bruno Guimarães (Newcastle);
- Estêvão (Chelsea);
- Vini Jr (Real Madrid);
- Matheus Cunha (Manchester United);
- Raphinha (Barcelona).
Jogadores com passaporte 'quase carimbados':
- Wesley (Roma);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- João Pedro (Chelsea);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Richarlison (Tottenham).
Os nomes não ficam apenas nestes. O treinador também tem em mente jogadores que estão 'bem cotados' e outros que podem surgir como surpresas.
Jogadores bem cotados por Ancelotti:
- Hugo Souza (Corinthians);
- Fabrício Bruno (Cruzeiro);
- Douglas Santos (Zenit);
- Luiz Henrique (Zenit).
Possíveis surpresas na lista de Ancelotti:
- Bremer (Juventus);
- Danilo (Botafogo);
- Gabriel Sara (Galatasaray);
- Endrick (Lyon);
- Rayan (Bournemouth);
- Igor Thiago (Brentford).
