Que horas é a convocação da Seleção Brasileira? Veja horário e onde assistir ao vivo

Com 13 jogadores praticamente garantidos e dores de cabeça no departamento médico, Carlo Ancelotti define o elenco para os últimos grandes testes antes da Copa do Mundo de 2026

Entre desfalques médicos e possíveis surpresas como Endrick, veja o horário e onde assistir à aguardada lista de Carlo Ancelotti na reta final de preparação para a Copa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF )

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, faz, nesta segunda-feira (16), sua última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Os selecionados do técnico italiano disputarão dois amistosos com a amarelinha, na reta final de preparação para o Mundial.

Que horas é a convocação da Seleção Brasileira?



O evento da convocação está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília).

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

O anúncio conta com transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube. Carlo Ancelotti também concederá entrevista coletiva após a divulgação da lista oficial. Clique aqui para assistir ao vivo no YouTube.

Outros canais como TNT Sports, Sportv, GETV e Cazé TV também farão cobertura ao vivo da convocação.

Amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

Os convocados desta segunda por Carlo Ancelotti enfrentam a França e a Croácia em 26 e 31 de março, respectivamente, amistosos marcados nos Estados Unidos.

Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).

x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Brasil x Croácia - 31 de março -Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira ainda faz mais dois amistosos de preparação antes do Mundial, mas já com os jogadores da lista final do treinador italiano.

Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;

x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido; Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).

Ancelotti tem 13 nomes 'definidos' para Copa do Mundo de 2026

Antes da convocação para o último teste da Copa do Mundo, Ancelotti tem uma base definida com a lista de jogadores que vão para o mundial. A lista com 13 nomes seria esta:

Goleiro: Alisson (Liverpool);

Defensores: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Alex Sandro (Flamengo);

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Andrey Santos (Chelsea);

Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Estêvão (Chelsea);

O treinador também vê que outros 5 nomes têm o passaporte 'quase' carimbado.

Jogadores com passaporte 'quase carimbados':

Wesley (Roma);

Lucas Paquetá (Flamengo);

João Pedro (Chelsea);

Gabriel Martinelli (Arsenal);

Richarlison (Tottenham).

Outros nomes são 'bem cotados' para a lista do Mundial: