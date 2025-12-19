Vídeo Com golaço do meio de campo, adversário do Brasil na Copa do Mundo vence campeonato. (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Marrocos conquistou a Copa Árabe após vencer a Jordânia na prorrogação por 3 a 2 em uma final emocionante disputada nesta quinta-feira (18), em Lusail, no Catar, três dias antes do início da Copa Africana de Nações (CAN), que os 'Leões do Atlas' jogarão em casa.

Mas o lance que marcou a partida foi o de Oussama Tannane que, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, abriu o placar para Marrocos com um chute por cobertura de trás da linha do meio-campo digno do Prêmio Puskás de gol do ano.

Campeã em 2012, a seleção marroquina vence pela segunda vez esta competição organizada pela Fifa, que reúne 16 equipes do mundo árabe.

Apesar de não contar com estrelas que estarão na Copa Africana de Nações (21 de dezembro a 18 de janeiro), Marrocos foi dominante e terminou o torneio com a melhor defesa (apenas um gol sofrido antes da final).

No entanto, ao enfrentar o melhor ataque da decisão, sofreu durante quase toda a partida, até que o atacante Abderrazak Hamdallah assumiu o papel de herói.

Hamdallah marcou o gol de empate (2 a 2) nos minutos finais (88'), forçando a prorrogação, e garantiu o título ao fazer o terceiro dos marroquinos na primeira etapa do tempo extra (100').

Marrocos sediará a Copa Africana de Nações a partir do próximo domingo, sendo um dos favoritos ao título. No jogo de abertura, em Rabat, os donos da casa enfrentarão a seleção de Comores.



