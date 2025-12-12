Ingressos Copa do Mundo 2026: preços da estreia do Brasil e da Final disparam; veja sorteio FIFA e como comprar
Veja valores dos ingressos para estreia do Brasil na Copa do Mundo e os preços da final
Publicado: 12/12/2025 às 15:38
Ingressos Copa do Mundo 2026: preços da estreia do Brasil e da Final disparam; veja sorteio FIFA e como comprar (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)
Uma semana após a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026, aumenta a procura dos torcedores brasileiros para conseguir ingressos. A Seleção Brasileira caiu no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.
O Brasil, comandado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, estreia no dia 13 de junho, em Nova York, contra a Seleção Marroquina. Depois, viaja para Filadélfia para encarar o Haiti no dia 19 do mesmo mês. A participação na fase de grupos acaba em jogo contra os escoceses, em Miami, no dia 24.
Segundo levantamento do site 'O Globo', o ingresso para assistir à estreia da Seleção Brasileira no MetLife, em Nova Jersey, custa de R$ 571 a R$ 3.374, a depender da categoria do ingresso.
Já as partidas válidas pela 2ª e 3ª rodadas, por outro lado, têm preços que variam de R$ 326 a R$ 2.240.
Para conseguir comprar ingresso, é necessário ser 'sorteado' no sistema da FIFA, que gerencia cadastro de torcedores e espectadores interessados em ir ao evento.
A entidade divulgou o cronograma final de vendas e distribuição de ingressos para a competição, combinando o último sorteio com fases posteriores de vendas por ordem de chegada - que iniciam em março de 2026.
De acordo com a emissora britânica BBC, ingressos para assistir à final da Copa do Mundo, que será realizada no dia 19 de julho, também no MetLife Stadium, variam entre R$ 23 mil e R$ 47 mil, com a seguinte distribuição por categoria:
- - Ingresso 'econômico': R$ 22.515,18;
- - Ingresso Padrão: R$ 30.052,84;
- - Ingresso Premium: R$ 47.756,30.
- Neymar 'muda de vida' e contrata 'doutor milagre' para tratamento recorde antes da Copa
- Vitor Roque cita peso dos vices no Palmeiras e mira Copa: "Recuperei a felicidade"
- Éder Militão sofre lesão, desfalca Real por até quatro meses e coloca em risco presença na Copa
- Copa do Mundo: Seleção jogará em estádios "brasileiros" e em alerta para tempestades
- Veja horários e locais dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
- Marrocos, Escócia e Haiti: conheça os adversários do Brasil na Copa de 2026
No Catar, em 2022, o ingresso mais barato para assistir a final entre França e Argentina custou R$ 2.900.