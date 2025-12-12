Ingressos Copa do Mundo 2026: preços da estreia do Brasil e da Final disparam; veja sorteio FIFA e como comprar

Veja valores dos ingressos para estreia do Brasil na Copa do Mundo e os preços da final

Uma semana após a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026, aumenta a procura dos torcedores brasileiros para conseguir ingressos. A Seleção Brasileira caiu no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.

O Brasil, comandado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, estreia no dia 13 de junho, em Nova York, contra a Seleção Marroquina. Depois, viaja para Filadélfia para encarar o Haiti no dia 19 do mesmo mês. A participação na fase de grupos acaba em jogo contra os escoceses, em Miami, no dia 24.

Segundo levantamento do site 'O Globo', o ingresso para assistir à estreia da Seleção Brasileira no MetLife, em Nova Jersey, custa de R$ 571 a R$ 3.374, a depender da categoria do ingresso.

Já as partidas válidas pela 2ª e 3ª rodadas, por outro lado, têm preços que variam de R$ 326 a R$ 2.240.

Para conseguir comprar ingresso, é necessário ser 'sorteado' no sistema da FIFA, que gerencia cadastro de torcedores e espectadores interessados em ir ao evento.

A entidade divulgou o cronograma final de vendas e distribuição de ingressos para a competição, combinando o último sorteio com fases posteriores de vendas por ordem de chegada - que iniciam em março de 2026.

De acordo com a emissora britânica BBC, ingressos para assistir à final da Copa do Mundo, que será realizada no dia 19 de julho, também no MetLife Stadium, variam entre R$ 23 mil e R$ 47 mil, com a seguinte distribuição por categoria:

- Ingresso 'econômico': R$ 22.515,18;

- Ingresso Padrão: R$ 30.052,84;

- Ingresso Premium: R$ 47.756,30.

No Catar, em 2022, o ingresso mais barato para assistir a final entre França e Argentina custou R$ 2.900.

