Marrocos, Escócia e Haiti: conheça os adversários do Brasil na Copa de 2026

A Seleção Brasileira estará no Grupo C do Mundial e tem estreia prevista para o dia 13 de junho, contra Marrocos

Jogadores das seleções de Haiti, Marrocos e Escócia (Divulgação/Concacaf, Abdel Majid BZIOUAT / AFP e Divulgação / SFA)

O Brasil descobriu nesta sexta-feira (5) os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Localizado no Grupo C, a Seleção Brasileira terá pela frente como adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia da equipe canarinho está prevista para o dia 13 de junho, contra Marrocos. Na sequência, o Brasil encara o Haiti e encerra a sua participação contra a Escócia.

Os escoceses e marroquinos, inclusive, são velhos conhecidos da Seleção Brasileira e reencontrarão a Canarinho após também estarem no grupo do Brasil na Copa do Mundo de 1998. Na disputa em questão, o Brasil terminou a fase inicial na liderança, enquanto Marrocos e Escócia foram eliminados precocemente.

O Haiti, por sua vez, será novidade no caminho brasileiro, em seu retorno à Copa do Mundo após mais de 50 anos. A seleção caribenha chega com pouca tradição no futebol e apontada como o grande azarão desse Grupo C. Conheça mais sobre os adversários do Brasil.

Marrocos

Uma das principais seleções posicionadas no Pote 2 do sorteio desta sexta, o Marrocos é uma das equipes de maior crescente no cenário das seleções mundiais. Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, o país africano segue em evolução e é o atual 12º no ranking da Fifa.

Brasil e Marrocos possuem apenas um confronto na história dos Mundiais, ocorrido na Copa de 1998. Na ocasião, a seleção nacional venceu pelo placar de 3 a 0, com gols de Bebeto, Rivaldo e Ronaldo.

Apesar da vitória acachapante no único encontro em Mundial, o Brasil vem de uma derrota recente contra a equipe africana. As duas seleções se encontraram em um amistoso internacional no ano de 2023, com o Marrocos vencendo por 2 a 1. O Brasil também venceu um amistoso entre eles em 1997, ainda estando na frente no retrospecto geral.

Dentre os principais destaques da seleção marroquina estão os defensores Bounou e Hakimi. A dupla ganhou uma maior notoriedade pelos seus desempenhos no Mundial do Catar. Atualmente, o lateral Achraf Hakimi é titular e campeão da Champions League pelo PSG, enquanto Bounou é goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Ainda se destacam outros jogadores de relevância no cenário do futebol europeu, como Brahim Diaz, do Real Madrid, Aguerd, do Olympique de Marseille, Amrabat, do Bétis, e Bem Seghir, do Bayer Leverkusen.

Escócia

A Escócia está de volta a uma Copa do Mundo após a participação justamente contra a Seleção Brasileira em 1998. Tradicional em participações no século passado, os escoceses retornam e protagonizarão o quinto encontro contra o Brasil em Mundial.

A Seleção Brasileira venceu três dos quatro encontros frente à Escócia em Mundiais. Além de 1998, a Canarinho também venceu nas Copas de 1990 e 1982. No Mundial de 1974, o jogo terminou empatado por 0 a 0.

Os escoceses retornam a principal competição de seleções do mundo após uma classificação heróica nas Eliminatórias Europeias. Liderada pelo volante artilheiro McTominay, do Napoli, e pelo lateral Robertson, do Liverpool, a seleção venceu a Dinamarca por 4 a 2 na última rodada para garantir vaga direta à Copa.

Haiti

A seleção haitiana irá para a sua segunda participação na história das Copa do Mundo. A única participação do país havia sido no Mundial de 1974, onde foi eliminado na fase de grupos com três derrotas. Na ocasião, o Haiti terminou a disputa com 14 gols sofridos e apenas dois gols feitos.

A equipe caribenha conquistou o seu retorno ao Mundial após desbancar Honduras e Costa Rica em seu grupo das Eliminatórias da Concacaf. Os destaques da equipe ficam por conta do zagueiro Ade, da LDU de Quito, e do meia Bellegarde, do Wolverhampton, da Inglaterra.

Calendário do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos - 13 de junho, em Boston ou Nova York

Brasil x Haiti - 19 de junho, em Boston ou Filadélfia

Brasil x Escócia - 24 de junho, em Atlanta ou Miami