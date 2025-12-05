O sorteio da Copa do Mundo de 2026 definiu, nesta sexta-feira (5), os adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Sorteio da Copa do Mundo veja adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos. (Foto: Divulgação/Nike)

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington, nos Estados Unidos, definiu os adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos.

O Brasil caiu no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti.

Veja como ficou a composição do Grupo C do Brasil:

- Marrocos

- Escócia

- Haiti

Jogos da Seleção Brasileira e caminho no mata-mata

Com o aumento do número de seleções, subindo de 32 para 48, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 12 grupos (de A a L), em vez dos 8 da última edição.

A fase de grupos manterá a divisão de quatro equipes por chave. Para o mata-mata, um total de 32 seleções avançará, sendo: