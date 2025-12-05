Sorteio da Copa do Mundo: veja adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 definiu, nesta sexta-feira (5), os adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Publicado: 05/12/2025 às 16:00
Sorteio da Copa do Mundo veja adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos. (Foto: Divulgação/Nike)
O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington, nos Estados Unidos, definiu os adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos.
O Brasil caiu no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti.
Veja como ficou a composição do Grupo C do Brasil:
- - Marrocos
- - Escócia
- - Haiti
Ver essa foto no Instagram
Jogos da Seleção Brasileira e caminho no mata-mata
Com o aumento do número de seleções, subindo de 32 para 48, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 12 grupos (de A a L), em vez dos 8 da última edição.
A fase de grupos manterá a divisão de quatro equipes por chave. Para o mata-mata, um total de 32 seleções avançará, sendo:
- Os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos.
- Os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos.
- Sorteio da Copa: por que os Grupos C, F, H e J são os preferidos dos cabeças de chave? Entenda
- Entenda o novo formato da Copa do Mundo de 2026
- Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista
- Ancelotti não descarta Neymar na Copa de 2026, mas dá aviso: 'Tem que estar 100%'
- Inspirada pela camisa de 1970, provável uniforme da Seleção Brasileira para 2026 é revelado