Veja horários e locais dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
A Fifa divulgou neste sábado (6) a tabela detalhada da primeira fase do Mundial do próximo ano
Publicado: 06/12/2025 às 15:00
Seleção Brasileira antes de amistoso (Rafael Ribeiro / CBF)
Após descobrir os seus adversários e data dos duelos na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o Brasil soube neste sábado (6) os horários e locais em que jogará na primeira fase do Mundial. A divulgação foi feita pela Fifa em evento realizado em Washington, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira estreia contra Marrocos no dia 13 de junho (sexta-feira). A partida acontecerá às 19h (horário de Brasília) na cidade de Nova York. O segundo compromisso da Canarinho será contra o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), às 22h (horário de Brasília). O jogo frente aos haitianos será na cidade da Filadélfia.
Por fim, o Brasil encerra a fase de grupos da Copa contra a Escócia, em jogo marcado para o dia 24 de junho (quarta-feira). O duelo também acontecerá no horário das 19h (horário de Brasília), na cidade de Miami.
Confira horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026:
13/06 (Sábado):
Brasil x Marrocos - 19h - Nova York
19/06 (Sexta-feira):
Brasil x Haiti - 22h - Filadélfia
24/06 (Quarta-feira):
Brasil x Escócia - 19h - Miami