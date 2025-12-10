Neymar 'muda de vida' e contrata 'doutor milagre' para tratamento recorde antes da Copa

Após ficar de fora das quatro convocações de Ancelotti, Neymar aposta em tratamento de menisco com 'doutor milagre'

Última vez que Neymar esteve em campo com camisa da Seleção Brasileira, diante do Uruguai, em 2023, nas eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Preocupado com o risco real de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026 e a aproximação da definição do elenco da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, Neymar tomou atitudes para dar uma 'virada radical' em sua vida, segundo portal de notícias.

O camisa 10 do Santos, que passará em breve por uma meniscectomia no joelho esquerdo, contratou um fisioterapeuta renomado no meio do futebol, conhecido como o "Doutor Milagreiro", especialista em avançar tratamentos em tempo recorde.



Quem é o "Doutor Milagre" contratado por Neymar?

De acordo com a ESPN, Neymar contratou o fisioterapeuta brasileiro Eduardo Santos, de 45 anos, formado na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Belo Horizonte, que tem mestrado e doutorado em medicina esportiva.

Eduardo foi chefe de departamento médico de alguns times ao redor do mundo, como do Shanghai SIPG, da China, tendo antes passado por Vitesse, da Holanda, e Zenit, da Rússia.

Conhecido como "Doutor Milagre", ele fez tratamento com jogadores brasileiros de renome internacional. Um dos casos mais famosos foi o do zagueiro David Luiz, em 2015, quando ele jogava no PSG.

Ainda conforme noticiado pela ESPN, após David sofrer uma lesão muscular, os franceses estipularam um prazo de oito a dez semanas para o zagueiro brasileiro se recuperar, mas Edu conseguiu fazer com que ele jogasse novamente em 10 dias.

O procedimento que Neymar passará é uma "raspagem" no menisco do joelho esquerdo. É esperado que Eduardo Santos comece o tratamento com o craque perto do Natal, visto que ele está na Inglaterra tratando o atacante do Fulham Rodrigo Muniz.

Perfil do 'Doutor Milagre' e outros jogadores tratados por ele

- O fisioterapeuta brasileiro Eduardo Santos (45 anos, formado na PUC-BH, mestre e doutor em medicina esportiva).

- Conhecido nos bastidores do futebol como "Doutor Milagre" por avançar tratamentos em tempo recorde usando métodos pouco difundidos.

- Chefiou o departamento médico do Shanghai SIPG (China), e passou por Vitesse (Holanda) e Zenit (Rússia).

- Tratou David Luiz (recuperação de 8 a 10 semanas para 10 dias em 2015), Hulk, Oscar, Philippe Coutinho, Falcão Garcia e, mais recentemente, Matheus Cunha, Vanderson e Rodrigo Muniz.

Atitudes de Neymar para ser convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira

Desde a chegada do treinador italiano Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, em 26 de maio de 2025, Neymar ficou de fora de todas as quatro convocações feitas pelo técnico, seja em amistosos ou partidas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Antes da Copa, o Brasil terá apenas uma convocação para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, em março de 2026. Depois disso, Ancelotti convoca os 26 selecionados para representar o Brasil na competição que acontece na América do Norte.

O treinador, entretanto, já deixou 'portas abertas' para Neymar, afirmando que "quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo".

Por outro lado, Ancelotti também declarou, em entrevista, que Neymar teria que "estar 100%" para ser convocado para a Seleção.

"Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinicius (Junior). Se o Vinicius está 90%, vou chamar outro jogador que está 100%, porque é uma seleção que tem uma competência, sobretudo na frente, muito, muito alta. Na frente, temos muitos jogadores, muito bons", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista ao programa "Esporte Record", da TV Record.

Sem representar a Seleção Brasileira desde outubro de 2023, Neymar também tomou atitudes fora de campo para garantir que ele volte a jogar pela Brasil uma Copa do Mundo.

A apuração da ESPN também conta que Neymar teve 'mudança radical de postura' após conversas com membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. Entenda: