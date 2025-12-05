diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Tempo real: acompanhe o sorteio da Copa do Mundo 2026

Cerimônia acontece nesta sexta-feira (5), nos EUA. Fique por dentro de todas as bolinhas e a composição dos 12 grupos do Mundial com atualizações em tempo real.

Igor Fonseca

Publicado: 05/12/2025 às 13:00

Seguir no Google News Seguir

Tempo real: acompanhe o sorteio da Copa do Mundo 2026. / RAFAEL RIBEIRO/CBF

Tempo real: acompanhe o sorteio da Copa do Mundo 2026. ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Acompanhe em tempo real a definição dos grupos do Mundial e os adversários da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos.

Acompanhe em Tempo Real o Sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio está programado para começar às 14h00 (horário de Brasília). * Esta matéria será atualizada de acordo com o sorteio dos grupos.

Os grupos das Seleções anfitriães já estão definidos, que é o caso de Canadá (Grupo A), México (Grupo B) e Estados Unidos (Grupo D).

  • - 14h15 (horário de Brasília): O presidente da FIFA, Gianni Infantino, discursa antes de realizar o sorteio da fase de grupos;
  • - 14h22 (horário de Brasília): O cantor britânico Robbie Williams faz apresentação no palco;
  • - 14h31 (horário de Brasília): O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,faz faz discurso e é homenageado pelo presidente da FIFA;
     
  • *Matéria em atualização

 

Tempo real: acompanhe a definição dos Grupos da Copa do Mundo 2026

  • Grupo A: Canadá, [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo B: México, [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo C: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo D: Estados Unidos, [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo E: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo F: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo G: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo H: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo I: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo J: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo K: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]
  • Grupo L: [Pote 1], [Pote 2], [Pote 3], [Pote 4]

Novo Formato da Copa 2026: 48 Seleções e 12 Grupos
Com o aumento do número de seleções, subindo de 32 para 48, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 12 grupos (de A a L), em vez dos 8 da última edição.

A fase de grupos manterá a divisão de quatro equipes por chave. Para o mata-mata (fase de 32), um total de 32 seleções avançará, sendo:

  • Os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos.
  • Os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos.

O campeonato, disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Veja também:

Assistir o sorteio da Copa do Mundo ao vivo

O sorteio conta com várias transmissões.

  • Cazé TV - YouTube;
  • FIFA+ (site);
  • GeTV - YouTube;
  • Globo (TV aberta);
  • SBT - TV aberta;
  • SporTV (TV fechada);

É possível assistir online através do YouTube da CazéTV clicando neste link ou no player abaixo.

Próximos Passos 
A definição completa da tabela de jogos, incluindo datas, horários e cidades-sede dos confrontos do Brasil, será divulgada pela FIFA neste sábado (6).

A lista final de adversários do Brasil no Pote 4 ainda está incompleta, pois seis vagas dependem de jogos eliminatórios a serem realizados. Quatro dessas vagas sairão da complexa repescagem da UEFA (Europa) e duas virão do Torneio Classificatório da FIFA (repescagem intercontinental). A principal ameaça dessas vagas indefinidas é a Itália, tetracampeã mundial, que, caso garanta sua classificação em sua chave da repescagem europeia, pode ser sorteada no grupo do Brasil, elevando drasticamente o nível de dificuldade da chave logo na fase inicial do Mundial.

brasil , Copa do Mundo , Copa do Mundo de 2026 , fase de grupos
Mais de Seleção Brasileira

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP