"Neymar escapa do inferno", diz jornal espanhol após Santos fugir da queda para a Série B

O veículo elogiou o empenho do camisa 10 para salvar o Peixe de cair para a Segundona

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro na última rodada da competição. A equipe paulista bateu o Cruzeiro por 3 a 0 no domingo, 7, na Vila Belmiro.

O jornal espanhol "As" destacou o alívio do Santos com o resultado. "Neymar escapa do inferno", disse o veículo de comunicação ao falar do triunfo diante do Cruzeiro.

O jornal elogiou o empenho de Neymar para salvar o Santos de cair para a Série B. O 'As' cita que o jogador atuou no sacrifício nas últimas rodadas do Brasileirão.

"A estrela do Peixe realizou um esforço digno de elogio nas últimas rodadas para estar presente apesar da lesão no menisco, o que resultou em nove pontos em nove possíveis para manter a equipe na elite e, além disso, conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana", afirmou o jornal.

O "As" ainda fez uma análise da temporada de Neymar desde o retorno ao Santos. O periódico ressaltou que o jogador teve um ano instável, por conta dos problemas físicos enfrentados.

"Neymar não esteve à altura do esperado ao longo do ano devido aos recorrentes problemas físicos. Perdeu várias partidas e, em muitas das que jogou, não estava 100%. Ainda assim, seu talento fez a diferença em momentos pontuais", disse o 'As'.

Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. O jogador despistou sobre a permanência na equipe para a próxima temporada. O 'As' falou sobre o futuro do atleta.

"Agora, no horizonte, Neymar tem uma negociação com o Santos para prolongar o vínculo com o clube ou sondar outros mercados que forneçam uma oportunidade. Tem seis meses pela frente para trabalhar e conquistar um lugar na lista de Ancelotti (na seleção), algo que cada vez parece mais complicado", complementou o jornal.

