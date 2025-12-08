Repórter da CazéTV é agredida durante entrada ao vivo após Santos x Cruzeiro

Aline Gomes, que participou da transmissão da partida, teve o microfone arrancado das mãos com violência; imagens serão utilizadas para identificar o agressor

Aline Gomes, repórter da CazéTV, é agredida durante entrada ao vivo após partida entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro (Reprodução/CazéTV)

A tarde de domingo (7), que deveria ter sido de celebração para o torcedor do Santos após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, terminou marcada por cenas de violência do lado de fora da Vila Belmiro. Durante uma entrada ao vivo da CazéTV, a repórter Aline Gomes foi agredida por um homem que passou correndo e arrancou o microfone de sua mão com força, interrompendo a transmissão.

O incidente ocorreu enquanto a repórter comentava justamente uma confusão que se formava após o apito final. A partida, que havia terminado com festa santista dentro de campo, com a permanência do clube na Série A, deu lugar a tumultos do lado de fora do estádio.

"Não estou bem, mas vou ficar. Estou processando tudo. Quando fui entrar ao vivo, começou uma confusão. Eu só estava relatando. Tive o cuidado de me afastar pela nossa segurança e pelo gás de pimenta. Foi uma agressão forte, ele puxou com agressividade a câmera também. Foi pesado, nunca passei por isso", se pronunciou Aline após o ocorrido, relatando o impacto emocional da violência.

A repórter destacou ainda que tem recebido apoio tanto da CazéTV quanto do Santos, que solicitou as imagens para colaborar com a investigação.

Nas redes sociais, o perfil oficial da CazéTV também lamentou o episódio.

"Um dia que era pra ser focado no futebol, vivenciamos cenas deploráveis como essa. Triste demais!"

Veja o momento da agressão: