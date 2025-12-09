Gabigol no Santos? Entenda o que falta para negociação acontecer
O atacante pode retornar ao Santos para jogar com Neymar em 2026
Publicado: 09/12/2025 às 13:07
Gabigol no Santos: entenda o que falta para negociação acontecer (Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro)
Cria do Santos, Gabigol pode estar próximo de fazer seu retorno à Vila Belmiro em 2026 para jogar com Neymar.
Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabriel Barbosa pode voltar ao clube no próximo ano após 2025 decepcionante com o Cruzeiro.
Gabigol no Santos? Entenda o motivo da saída do atacante do Cruzeiro
Em 2024, a passagem vitoriosa de Gabigol no Flamengo chegou ao fim. Sem renovar o contrato com o rubro-negro carioca, ele ficou livre para assinar com qualquer clube e, assim, acabou indo para Minas Gerais para jogar na Raposa.
Seu tempo em Belo Horizonte, entretanto, não foi dos melhores. Marcando apenas 13 gols em 47 jogos na temporada (incluindo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Basileirão e Sul-Americana), Gabigol viu seu espaço de camisa 9 ser dominado por Kaio Jorge, que foi artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro.
Kaio Jorge marcou, ao todo, 26 gols na temporada e também deu 8 assistências em 44 partidas disputadas pelo Cruzeiro em 2025. Assim, o atacante, que também saiu da base do Santos, conquistou titularidade com o treinador português Leonardo Jardim e também recebeu reconhecimento do técnico Carlo Ancelotti com convocação para Seleção Brasileira.
Em busca de mais minutos em 2026, Gabigol, que ainda tem contrato de três anos com o Cruzeiro, pode buscar rescisão mútua com o clube para se reunir com Neymar e jogar no Santos.
Gabigol no Santos: o que falta para a contratação
O atacante chegou ao Peixe em 2006, com 8 anos de idade, e passou por todas as categorias de base do clube. Já em 2016, ele foi vendido para a Inter de Milão, onde não teve muito sucesso e acabou voltando ao Brasil.
Agora, Gabigol vê com bons olhos um retorno ao Peixe para jogar com Neymar em 2026. Segundo o portal UOL, já existe uma conversa entre Santos e agentes do atacante nos bastidores.
O problema, entretanto, é o contrato de Gabiol com o Cruzeiro. Mas, caso haja uma rescisão entre ambas as partes, o atacante tem 'como prioridade' o Santos.
Uma negociação ainda não acontece oficialmente porquê Gabigol disputa, nesta quarta-feira (10), primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil com o Cruzeiro contra o Corinthians.
Entenda a situação de Gabigol no Cruzeiro
- - Há interesse e um "flerte" entre o Santos e Gabigol, com o atacante inclinado a priorizar o Peixe em 2026 se sair do Cruzeiro;
- - A decisão é influenciada pelo desejo de Gabigol de morar próximo a Neymar e família (ele é casado com a irmã de Neymar, Rafaella);
- - Uma possível saída de Gabigol, que tem um dos maiores salários do Cruzeiro, aliviaria a folha salarial do clube mineiro;
- - A negociação e a definição do futuro só ocorrerão após o Cruzeiro encerrar sua participação na Copa do Brasil.